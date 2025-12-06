Türkiye Diyanet Vakfı'nın düzenlediği "Mevlid-i Nebi Hikaye Yarışması"nın sonuçları açıklandı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İlim Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığınca "Zamansız Rehber: Onun İzinde" temasıyla düzenlenen, Mevlid-i Nebi Hikaye Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Hazreti Muhammed'in örnek ahlakını tanıtmak, rehberliğini ve getirdiği değerleri edebiyat yoluyla yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya gönderilen hikayeler, titizlikle ön incelemeden geçirilerek, seçici kurul bünyesindeki yazarlar tarafından değerlendirildi.

Yarışmanın seçici kurulunda yer alan Naime Erkovan, M. Fatih Kutlubay, Sema Bayar, Veysel Altuntaş ve Fatma Haral Efe, kazanan isimleri belirledi.

Kurulun değerlendirmesi sonucunda yarışmanın birincisi "Sırlı Gecenin Şifresi" adlı eseriyle Yunus Emre Kandemir oldu.

Sevde Süeda Gürlesin "Rehberim Peygamberim" isimli hikayesiyle ikinci, Gülsüm Durna ise "Kalp Eşiği" adlı eseriyle üçüncü seçildi.

Yarışmada ayrıca, Sultan Canıgür'ün "Azat", Sümeyra Duvarcıoğlu'nun "Bir Günahsızın Dilinden", Muhammed Caner Avcılar'ın "Muhammed Kim" ve İbrahim Şaşma'nın "Kum ve Tebessüm" isimli eserleri ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

Ödül töreni, 15 Aralık Pazartesi saat 15.00'te TDV İlim Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Dereceye giren eser sahiplerine birincilik için 50 bin lira, ikincilik için 35 bin lira, üçüncülük için 20 bin lira, mansiyon için ise kitap seti hediye edilecek.

Yarışmanın sonuçlarına ilişkin detaylı bilgiye "https://tdv.org/tr-TR/ilksay/zamansiz-rehber-onun-izinde/#yarismasonuclari" adresinden ulaşılabilecek.