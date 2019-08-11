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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Sudan'da kurban eti dağıtımı

11 Ağustos 2019 Pazar 22:10
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Sudan'da kurban eti dağıtımı

HARTUM (AA) - Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Sudan'da "Müminler ancak kardeştirler" temasıyla düzenlenen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunda bin 250 büyükbaş kurban kesildi.

Başkent Hartum, Mavi Nil, Güney Kurdufan ve Sinnar eyaletlerinde 8 bin 750 kurban hissesinin dağıtımı yapıldı.

TDV gönüllüleri, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri ve Türkiye Diyanet Vakfı Temsilcisi Mustafa Bülent Dadaş, hayır sahiplerinin emaneti bin 250 büyükbaş kurbanı dört eyalette ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını aktardı.

Hartum'da İslami Davet Derneği ile çalıştıklarını belirten Dadaş, "Ayrıca daha fazla insana ulaşabilmek için 20 yerel derneği de bu işe dahil ettik. Yaklaşık 25 bin aile istifade edecek." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 22:10
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