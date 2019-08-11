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Türkiye Diyanet Vakfından Nijerya'da kurban eti dağıtımı

11 Ağustos 2019 Pazar 19:35
Türkiye Diyanet Vakfından Nijerya'da kurban eti dağıtımı

ABUJA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da ihtiyaç sahibi binlerce kişiye kurban eti dağıtıldı.

TDV temsilcisi Adnan Turan, AA muhabirine, mülteci kampları, yetimler ve ihtiyaç sahibi aileler için kurban eti dağıttıklarını belirterek, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı organizasyonunda 2019'da Nijerya'da gerçekleştirilen kurban organizasyonunu başkent Abuja'da düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplam 2 bin 170 hisseyle 310 büyükbaş hayvanı dağıttıklarını aktaran Turan, "Nijerya'nın 5 eyaletinin 54 bölgesinde bağışları binlerce Nijeryalıya dağıtacağız. Türkiye'den hayırsever insanların merhamet elini bölgeye ulaştırmak için vakfımız ve başkanlığımız ile çalışmaktayız." diye konuştu.

Abuja Din Hizmetleri görevlisi Muhammed Zunnureyn de Türkiye'den her sene Ramazan ve Kurban bayramları vesilesiyle yardım gönderildiğine dikkati çekerek, "Elindekileri paylaştıklarından dolayı Türk halkına teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 19:35
  1. Diyanet Vakfı
  2. Nijerya'ya Kurban Bayramı
  3. Türkiye Diyanet Vakfı

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