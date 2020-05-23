  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

En güzel arefe günü mesajları | Arefe günü sözleri

Evde geçirilecek bayramda 'dengeli beslenme' önerisi

Koronavirüs sürecinde plastik poşet kullanımı arttı

Subay sicillerine 'salgın' düzenlemesi

Terör bağlantısı nedeniyle 1458 kişi bilirkişilikten çıkarıldı
için kalan
Aktüel

Türkiye Diyanet Vakfı, Van’daki 525 yardıma muhtaç aileye adak ve kurban eti yardımı gerçekleştirdi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Merkezi ve TDV Van Şubesi tarafından Van’da 525 aileye adak ve kurban eti dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:47:29 -
Türkiye Diyanet Vakfı, Van’daki 525 yardıma muhtaç aileye adak ve kurban eti yardımı gerçekleştirdi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Merkezi ve TDV Van Şubesi tarafından Van’da 525 aileye adak ve kurban eti dağıttı.


Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Merkezi ve TDV Van Şubesine bağışlanan adak kurbanlarını teslim alarak görevliler ve gönüllüler aracılığıyla ilde yardıma muhtaç 525 aileye ulaştırıldı. İl Müftüsü ve TDV Van Şube Başkanı Ömer Keskin, yapılan adak kurban etlerinin yardıma muhtaç ailelere aş olmasından dolayı bağışçılardan ve bu iyilik hareketini destekleyen çalışanlara teşekkür etti. Müftü Keskin; “Yüce Allah’tan içinde bulunduğumuz sıkıntının bir an önce def edilmesini niyaz eder, şimdiden herkesin Ramazan Bayramını kutlarım” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı