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Yaşam Türkiye Diyanet Vakfı, Amasya’da ‘kış bayramı’ ile çocukları sevindirdi
Yaşam

Türkiye Diyanet Vakfı, Amasya’da ‘kış bayramı’ ile çocukları sevindirdi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Amasya Şubesi tarafından hayata geçirilen "Kış Bayramı” ile ‘İlmek İlmek İyilik’ projeleri kapsamında hayırseverlerin desteğiyle temin edilen kışlık botlarla kıyafetler ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 14:04:00 - 2022-01-16 14:10:22
Türkiye Diyanet Vakfı, Amasya’da ‘kış bayramı’ ile çocukları sevindirdi

Amasya İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Amasya Şubesi tarafından hayata geçirilen "Kış Bayramı” ile ‘İlmek İlmek İyilik’ projeleri kapsamında hayırseverlerin desteğiyle temin edilen kışlık botlarla kıyafetler ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldı. Kadınların ördüğü atkı, bere ve patik gibi kışlık kıyafetler çocukların yüzünü güldürdü.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Amasya Şubesi Kadın ve Gençlik Kolları Başkanı Elvan Nergiz, “Gönüllülerimizin yardımıyla ihtiyaç sahibi ailelerle temasa geçtik. Tespit edilen 300 çocuğumuzun yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. ‘İlmek İlmek İyilik’ projesine katılan kadınların ördüğü atkı, bere ve patik gibi kışlık kıyafetler ördüklerini belirten Kadın Kolları Komisyon üyeleri Din Hizmetleri Uzmanı Şükriye Ayvaz da, “Halkımız büyük destek oldu. Kış koşullarında dokunduğumuz yüreklerin içini ısıtabildiysek bizim için mutluluk verici” diye konuştu.

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Çocuklara kıyafetlerini giydiren Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz ise “Umutsuzluklarını bayram sevincine çevirmeye çalıştık. Onların sevinci bizim sevincimizdir” şeklinde konuştu.

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