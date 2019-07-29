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Türkiye dış ticarette “kadın dayanışması”na gidiyor!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatta Türk kadın girişimcilerinin aktif olarak yer almasını sağlamak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:16
Türkiye dış ticarette “kadın dayanışması”na gidiyor!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatta Türk kadın girişimcilerinin aktif olarak yer almasını sağlamak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Bu kapsamda Türk kadın girişimcilerimizle İspanyol kadın girişimcileri bir araya getireceğiz, ‘Woman in Trade’ projesi ile nasıl ortak ticaret yapabilirler, ihracat yapabilirler, bunu planlayacağız” ifadelerini kullandı.

Pekcan, yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak kadın ve gençlerin önünü açmak desteklerden daha fazla yararlanmalarını teşvik etmek, onlarla Bakanlık arasında bir köprü kurmak için Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığını oluşturduklarını anımsatarak, kadınların ihracattaki rolünün artırılmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Japonya’da gerçekleştirilen G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları toplantısı sırasında İspanya Ticaret Bakanı Reyes Maroto ile görüştüklerini hatırlatan Pekcan, İspanya ile olan ticari ilişkileri daha derin boyutlara taşımak, ticaret hacmini ve karşılıklı yatırımları artırmak için görüş alışverişinde bulunduklarını anlattı.

İspanya’nın ekonomik ve ticari ilişkilerin derin boyutlarda sürdürüldüğü önemli Avrupa Birliği ülkesi olduğuna dikkati çeken Pekcan, 2018 yılı içerisinde İspanya’ya olan ihracatın 7,7 milyar dolar, İspanya’dan ithalatın ise 5,4 milyar dolar olduğunu belirtti.

Pekcan, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelinin yeterince değerlendirilmediğine işaret ederek, İspanya ile iş insanlarını bir araya getirebilecekleri düzenli ticari ve ekonomik temaslara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:16
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. Türk kadın girişimcileri
  3. Woman in Trade
  4. Ticaret Bakanlığı
  5. Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı
  6. G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları
  7. G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı
  8. İspanya Ticaret Bakanı Reyes Maroto

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