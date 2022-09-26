Türkiye devreye girdi! Almanya’da eşcinsel 'sözde aileye' verilen Emir bebek sapıklardan kurtarıldı

Almanya‘da ailesinden koparılıp eşcinsel aileye verilen 10 aylık E. bebek yurda yerleştirildi.

Duisburg’da yaşayan Aygül K.’nın (30) 10 aylık oğlu E.’yi 30 Mayıs günü elinden alan Gençlik Dairesi, geri adım attı.

E.’yi eşcinsel aileye veren daire, gelen tepkinin ardından bebeği ailenin elinden aldı. E., Gençlik Dairesi’nin yurduna geri götürülürken, bir Türk koruyucu aileye vermesi bekleniyor.

‘HEP ARKAMDA DURDULAR’

ANNE Aygül K., “SABAH’ın haberinden sonra Gençlik Dairesi’nin üstünde yoğun baskı oluştuğunu düşünüyorum.

Haberden sonra Düsseldorf Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği, bize avukat yönlendirdi. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, E.’nin konusu ile şahsen ilgilendi.

Bu konuda kendilerine müteşekkirim” dedi. Sosyal medyadan çok sayıda destek mesajı da aldığını ifade eden Aygül K., “Gençlik Dairesi ikinci bir hata yapmasın.

Oğlumu bir Türk koruyucu aileye versinler ki Türk kültürü ve dilinden mahrum kalmasın. İlerde oğlumu evimi ve düzenimi kurduktan sonra yanıma almayı istiyorum” şeklinde konuştu.