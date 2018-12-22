‘Türkiye destan yazdı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada “Cari işlemler dengemizde ciddi bir iyileşme dikkat çekiyor” dedi. Türkiye’nin demokrasisiyle, ekonomisiyle, güvenliğiyle hedeflerine doğru kararlılıkta yürümeye devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin yönetimi, Türkiye’nin iktidarı, dış politikada destan yazmaktadır” diye konuştu. Erdoğan, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz aylarda yaşanan kur-faiz-enflasyon merkezli dalgalanmayı birileri milletimizin moralini bozma, umudunu kırma vesilesine dönüştürmeye çalışıyor. Halbuki sadece ekim ayında açılan ve kapanan şirket sayısına baktığımızda, önceki yıllardan çok daha olumlu bir orana ulaştığımızı görüyoruz. Zaman zaman yanlış iddialarla istismar edilen bireysel krediler konusunda da ülke olarak biz gayet iyi durumdayız.”