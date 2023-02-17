  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suudi Arabistan’dan müthiş bir hamle! İlk kez bunu yapacak…

Suudi Arabistan'dan 600 milyar dolarlık hamle! Parayı oraya yatırma kararı aldılar

Suudi Arabistan ekibinden beklenmedik, tarihi yazacak keşif! Bakın: İslamiyet yıllarına ait bronz "boğa başı" bulundu

Faşist Ümit Özdağ’ın izinde! Davutoğlu’ndan akılalmaz iftira

Skandal iddia! İsrail arama kurtarma ekibi yanında taşımak istedi, Türkiye reddetti

Bundan sonra yasal süreç işleyecek! Ak Partili isim görevden el çektirildi

Rusya-Ukrayna savaşında sürpriz gelişme! O gelişmeyi işaret etti...

Dikkat! 84 bin 726 bina yıkılacak!

Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı yeni kararları duyurdu

Rusya-Türkiye arasındaki uçuşlar devam ediyor! Ruslar, izni verdik: Çok büyük, önemli 3 şok gelişme
Dünya Türkiye depremin acısını yaşarken Washington Post’tan ABD Başkanı Joe Biden'a skandal Erdoğan çağrısı
Dünya

Türkiye depremin acısını yaşarken Washington Post’tan ABD Başkanı Joe Biden'a skandal Erdoğan çağrısı

Türkiye 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısını yaşarken ABD merkezli Washington Post gazetesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Depremin ardından siyasi rant elde etmek için çirkin söylemlerde bulunan muhalefete özenen rezil gazete Erdoğan'ın depremi seçimleri ertelemek için kullanabileceği yalanını ortaya atarak ABD Başkanı Joe Biden ve diğer Batılı liderlere bunu engelleme çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 17:32:00 -
Türkiye depremin acısını yaşarken Washington Post’tan ABD Başkanı Joe Biden'a skandal Erdoğan çağrısı

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler dünyada da gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor.

ABD merkezli rezil yayın organı Washington Post, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

Aklınca Türkiye'de seçimlerin ertelenme ihtimaliyle sözde bir analiz yayınlayan gazetenin köşe yazarlarından Henry Olsen'ın kaleme aldığı yazıda, “Erdoğan'ın depremi Türkiye'deki seçimleri ertelemek için kullanmasına izin vermeyin” başlığını attı.

Enkaz altında yaşam mücadelesi veren ve onları kurtarmak için canla başla çalışan kahramanlara saygı göstermeyen muhalefete özenen rezil gazete Erdoğan'ın depremi seçimleri ertelemek için kullanabileceği yalanını ortaya atarak ABD Başkanı Joe Biden ve diğer Batılı liderlere bunu engelleme çağrısı yaptı.

Türkiye'nin yaşadığı deprem acısını bir tarafa bırakan Henry Olsen, kin ve nefret kustuğu köşesinde Erdoğan'ın iktidarı boyunca giderek otokrat hale geldiği iftirasını attı.

Washington Post paçavrasının algı operatörü, Batılı liderlerin seçimi erteleme girişimlerine kararlı şekilde karşı çıkması gerektiğini savundu.

Rezil yazıda ABD Başkanı Joe Biden'ın seçimler zamanında yapılmazsa ABD ve çeşitli örgütlerden yapılan ekonomik desteğin kesilebileceğini ortaya koyması gerektiği de öne sürüldü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

midyatlı

ALLAH'IN izniyle sayın Erdoğan hepinizin canına okuyacak aç sefil bırakır sızı geceleri bile ruyalarınıze girmeya devam edecektır Durmak yok sizleri tepelemeye devam edecek. Ellerinde iplerini tuttuğunz bütün satılmış hainlara rağmen.

Abdullah tekin

Seçim zamanında yapılsın muhalefet kaybedecek
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23