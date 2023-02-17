Türkiye depremin acısını yaşarken Washington Post’tan ABD Başkanı Joe Biden'a skandal Erdoğan çağrısı

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler dünyada da gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor.

ABD merkezli rezil yayın organı Washington Post, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

Aklınca Türkiye'de seçimlerin ertelenme ihtimaliyle sözde bir analiz yayınlayan gazetenin köşe yazarlarından Henry Olsen'ın kaleme aldığı yazıda, “Erdoğan'ın depremi Türkiye'deki seçimleri ertelemek için kullanmasına izin vermeyin” başlığını attı.

Enkaz altında yaşam mücadelesi veren ve onları kurtarmak için canla başla çalışan kahramanlara saygı göstermeyen muhalefete özenen rezil gazete Erdoğan'ın depremi seçimleri ertelemek için kullanabileceği yalanını ortaya atarak ABD Başkanı Joe Biden ve diğer Batılı liderlere bunu engelleme çağrısı yaptı.

Türkiye'nin yaşadığı deprem acısını bir tarafa bırakan Henry Olsen, kin ve nefret kustuğu köşesinde Erdoğan'ın iktidarı boyunca giderek otokrat hale geldiği iftirasını attı.

Washington Post paçavrasının algı operatörü, Batılı liderlerin seçimi erteleme girişimlerine kararlı şekilde karşı çıkması gerektiğini savundu.

Rezil yazıda ABD Başkanı Joe Biden'ın seçimler zamanında yapılmazsa ABD ve çeşitli örgütlerden yapılan ekonomik desteğin kesilebileceğini ortaya koyması gerektiği de öne sürüldü.