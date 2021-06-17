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Gündem Türkiye denizaltı adımını atmaya hazırlanıyor! Engellemek için harekete geçtiler
Gündem

Türkiye denizaltı adımını atmaya hazırlanıyor! Engellemek için harekete geçtiler

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin alacağı denizaltıların bölgedeki dengeleri değiştireceğini öne sürerek panikledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 10:18:00 -
Türkiye denizaltı adımını atmaya hazırlanıyor! Engellemek için harekete geçtiler

Türkiye'ye teslim edilecek denizaltılardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'nin sahip olacağı denizaltıların güç dengesini bölge ülkelerin aleyhine değiştireceğini ifade etti.

 

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) dış politikadan sorumlu parlamento temsilcisi Niels Schmidt ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye teslim edilecek denizaltılardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Dendias, Türkiye'nin sahip olacağı denizaltıların güç dengesini bölge ülkelerin aleyhine değiştireceğini ifade etti. Dendias, Schmidt'ten yakın zamanda Türkiye'ye denizaltı ihracatını yasaklayan bir yasa tasarısının getirilmesini istedi.

Dendias ayrıca Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Yunanistan'ın Libya konulu ikinci Berlin Bakanlar Konferansı'na davet edilmemesinden duyduğu hayal kırıklığını da Schmidt'e iletti.

Star.com.tr

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Yorumlar

deli haci

tüh beyaa..gomşiya ayip ettik yahuuuu
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