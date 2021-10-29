Türkiye dengeli bir şekilde büyüyor

Nebati, “Bize ‘Dengesiz büyüyorsunuz’ diyorlar. Oysa ki 2021 yılının ilk yarısında net dış talep ve iç talep sayesinde ülkemiz, dengeli bir şekilde büyümüştür. Üçüncü çeyrek için de aynı durum geçerlidir” dedi.

Problem yok

İktisadi faaliyetin dengeli seyrettiğini aktaran Nebati, ekonomik aktörlerin çalışmalarına güçlü ve sağlam bir şekilde devam ettiklerini dile getirdi. Güven endeksinde bir problem olmadığını ve dış talepte artış eğiliminin sürdüğünü belirten Nebati, gelecek 3 aya ilişkin ihracat siparişlerinin de Covid-19 öncesine göre daha yüksek seviyelere geldiğini bildirdi.

Rezervlerimiz 126 milyar dolar

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının olumlu yönde yansımaları olacağını ifade eden Nebati, sözlerini şöyle tamamladı: “Merkez Bankası’nın döviz rezervleri 126 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu yılın ilk aylarında bu konu tartışıldı. Siz bir ülkenin ekonomisini yönetiyorsanız ve dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük krizlerden birisiyle yüz yüzeyseniz her türlü enstrümanı kullanırsınız. Biz de kullandık. Bütün enstrümanları kullandık. Ama bunun neticesinde işlerin toparlanacağını da biliyorduk. Merkez Bankası’nın rezervleri 80 milyar dolarlara kadar düşmüşken 15 Ekim itibarıyla 126 milyar dolara ulaşmış vaziyette.”