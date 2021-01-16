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Siyaset Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün mallarına haciz
Siyaset

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün mallarına haciz

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün alacaklısına borçlarını ödeyemediği için mallarına haciz geldiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 19:58:00 - 2021-01-16 20:00:41
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün mallarına haciz

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 4 milyon 117 bin TL borçlu olduğu ve mallarına haciz geldiği ortaya çıktı.

Siyasi hayatına yeni bir parti kurarak devam eden Mustafa Sarıgül, mallarına getirilen hacizle gündemde.

Mustafa Sarıgül'ün mallarına haciz

Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül'ün, İstanbul’un çeşitli yerlerinde akaryakıt istasyonlarına sahip olan Mustafa Turan’a 4 milyon 117 bin TL borçlu olduğu ortaya çıktı.

Borç sonrası Mustafa Sarıgül'ün Ankara'nın Etimesgut ve Çankaya ilçeleriyle, İstanbul Şişli'de olmak üzere toplamda 6 eve haciz kararı getirildi.

Birçok ev ve arsa hakkında haciz kararı

Evlerin yanı sıra Ankara Altındağ, İstanbul Büyükçekmece ve son olarak da Erzincan'ın İliç bölgesinde toplamda 23 arsa, haciz getirilen malların içinde yer aldı.
Son olarak İcra kararı çıkarılan malların arasına AUDİ marka otomobil de girdi.

İşte haciz gelen mallar:

 

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