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Aktüel Türkiye de ilk defa "Hibrid Zigoma İmplant" ameliyatı Elazığ'da yapıldı
Aktüel

Türkiye de ilk defa "Hibrid Zigoma İmplant" ameliyatı Elazığ'da yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 10:52:06 -
Türkiye de ilk defa "Hibrid Zigoma İmplant" ameliyatı Elazığ'da yapıldı

ELAZIĞ (AA) - Türkiye de ilk defa “Hibrid Zigoma İmplant” ameliyatı Elazığ'da gerçekleştirildi.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim üyesi Alihan Bozoğlan, Doç. Dr. Serkan Dündar, Doç. Dr. Tuba Talo Yıldırım ve Plastik Cerrahi bölümünden Dr. Erhan Cahit Özcan tarafından yapılan ameliyat başarıyla gerçekleştirildi.

Bu ameliyatıyla ileri derecede erimiş üst çene kemiğinde ve tümör operasyonu sonucu üst çene kaybı oluşmuş hastalarda fonksiyon ve estetiğin tekrar kazanılması sağlanıyor.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Türkiye de ilk kez Hibrid Zigoma İmplant uygulamasının Fırat Üniversitesinde gerçekleştirilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek emeği geçen öğretim üyelerini kutladı.

Dr. Öğretim üyesi Alihan Bozoğlan uyguladıkları yöntemin hastalara büyük avantaj sağladığını kaydeden Bozoğlan, şöyle konuştu:

"Bu uygulamanın önemi özellikle kaza geçirmiş kişiler, kanser hastalarında ve üst çenesi erimiş olan hastalarda uygulanabilen alternatif bir yöntem olmasıdır. Bu yöntem dünya çapında kullanılan bir yöntemdir. Biz ilk kez hibrid bir sistemi kullanarak çok daha verimli şekilde bu tedavileri gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'de ilk kez yapılan bu yöntemi Fırat Üniversitesinde gerçekleştirmekten çok mutlu olduk."

Bundan sonra bu tip yeni operasyonlar ve ileri cerrahi işlemleri uygulayacaklarını ifade eden Bozoğlan, "Bu yöntem daha önce yapıldı fakat hibrid model Türkiye'de ilk defa Fırat Üniversitesinde uygulandı.” dedi.

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