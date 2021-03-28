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Dünya Türkiye de bölgede yer alıyor! Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar: Rusya'yı istiyoruz
Dünya

Türkiye de bölgede yer alıyor! Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar: Rusya'yı istiyoruz

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Rusya'nın Dağlık Karabağ'da uzun bir süre kalması gerek

Yeniakit Publisher
2021-03-28 12:31:00 - 2021-03-28 12:48:57
Türkiye de bölgede yer alıyor! Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar: Rusya'yı istiyoruz

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Rus barış gücü birliklerinin Dağlık Karabağ'da mümkün olduğunca uzun kalmalarını umduklarını ve barış gücünün istikrar anlamına geldiğini söyledi.

Ermenistan devlet televizyonu Pervıy Kanal'a konuşan Grigoryan, "Görevimiz, barış gücü birliklerinin Dağlık Karabağ'da daha uzun kalmaları için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak. Barış gücünün çok daha uzun süre kalacağına dair öngörüde bulunma imkanı sunan emareler mevcut" dedi.

Söz konusu emarelerin Karabağ'da inşa edilen altyapı tesisleri ile küresel süreçler olduğunu kaydeden Grigoryan, "Uzun vadeli görevlerimizi nasıl yerine getireceğimizi anlamaya çalışıyoruz. Uzun vadeli görevleri yerine getirmek için ana ön koşullardan biri barış gücünün kalmaya devam etmesi. Bu bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Grigoryan, güvenlik konusunda istikrarın sağlanması için buna ihtiyaç olduğunu kaydederek "Barış gücünün varlığı, istikrar anlamına geliyor. Barış gücü bölgede güvenliği sağlamaya çalışıyorsa, biz de bu doğrultuda çalışmalıyız. En iyi seçenek bu" diye ekledi.

Grigoryan, barış gücünün bölgeden ayrılması durumunda Erivan'ın ne yapacağı sorusu karşısındaysa "Bu durumda yeni çözümler üzerine düşünmemiz gerekecek" yanıtını verdi.

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