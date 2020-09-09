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Spor Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, 27 Eylül'de İstanbul'da yapılacak
Spor

Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, 27 Eylül'de İstanbul'da yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-09 11:12:02 -
Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, 27 Eylül'de İstanbul'da yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 2020 Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, İstanbul'da Beykoz'da 27 Eylül'de yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, elit kadın, elit erkek ve master erkeklerde gerçekleşecek şampiyonanın Polonezköy'de yapılacağı belirtildi. Kayıtların 26 Eylül'de sona ereceği şampiyonada, ilk olarak master erkeklerin yarışacağı ifade edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tüm önlemlerin alınacağı, sporcular ve katılımcıların yarışma alanına HES koduyla girebileceği kaydedildi.



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