Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları Erzurum'da yapılacak
ANKARA (AA) - Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları'nın temmuz ayında Erzurum'da yapılacağı duyuruldu.
Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında girilen normalleşme sürecinde, 2019-2020 Sezonu Curling Ligleri Final Müsabakaları'nın Erzurum Curling Salonu'nda yapılacağı ifade edildi.
Müsabakalara ilişkin tarih, talimat ve programın ise ilerleyen günlerde belirleneceği kaydedildi.