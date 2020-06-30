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Spor

Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları Erzurum'da yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-06-30 15:06:28 -
Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları Erzurum'da yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları'nın temmuz ayında Erzurum'da yapılacağı duyuruldu.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında girilen normalleşme sürecinde, 2019-2020 Sezonu Curling Ligleri Final Müsabakaları'nın Erzurum Curling Salonu'nda yapılacağı ifade edildi.

Müsabakalara ilişkin tarih, talimat ve programın ise ilerleyen günlerde belirleneceği kaydedildi.

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