  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye’de yok mu? Cinayet iddiaları güçlendi Rojin Kabaiş'in gassalı bakın ne dedi İran’dan gözdağı! En ufak saldırıda vuracakları noktaları açıkladı Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu: Öldüğüne mi üzüleyim öğrendiklerime mi? Gökçek: Yavaş, Ankara'nın geleceğini müteahhit kârına kurban etti! AB, Rusya ile görüşmeler yürütmek zorunda kalacaklarını kabullendi Putin itirafı Trump, FED başkanını tehdit etmişti! Powell hakkında soruşturma başlatıldı İsrail'in gazına gelen terör örgütünün aklını alan açıklama İkinci asker selamı ile azgınları yine kudurttu! Hasan Utku Çakır şeytan çatlattı Teröristbaşı Netanyahu adamlarını topladı: İsrail’in İran kararı
Gündem Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük düşmanı kripto Yahudiler
Gündem

Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük düşmanı kripto Yahudiler

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunların perde arkası bir bir deşifre olmaya devam ediyor. Doç. Dr. Ahmet Kavlak, katıldığı programda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne kadar devletin en kritik noktalarına sızan ve kendilerini Müslüman gibi gösteren "Kripto Yahudi" varlığına dikkat çekti. Kavlak, bu yapının milletin şah damarını kestiğini vurgulayarak sarsıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

Kavlak, bugün Türkiye’nin karşı karşıya olduğu en büyük problemin dış düşmanlar değil, içimize sızmış olan "bizden görünümlü" yapılar olduğunu belirtti. Sosyal medyada ve toplumun her kesiminde boy gösteren bu figürlerin maskesini şu sözlerle düşürdü:

 

"Müslüman adıyla İslamiyet’e hücum ediyorlar!"

"Bizim adımızı taşıyan, bizimle beraber oturup yemek yiyen, benden gözüküp ama sosyal medyada Müslüman adıyla İslamiyet’e hücum eden, milletimize hakaret eden Yahudi kripto varlığı en büyük düşmanımızdır."

 

Çanakkale’de şehit olan aydınların yerini onlar doldurdu!

Doç. Dr. Kavlak, Cumhuriyet’in ilk yıllarında bu sinsi yapının nasıl devlete hakim olduğunu tarihi bir trajediyle açıkladı. Çanakkale Savaşı’nda vatan evladı okumuş tabakanın şehit düşmesinin ardından meydanın kimlere kaldığını şu çarpıcı ifadelerle anlattı:

"Çanakkale Savaşı’nda bizim okumuş tabakamız şehit oldu, okumuş tabakamız gitti. Cumhuriyet kurulduğunda okumuş bir tek bunlar (Kripto Yahudiler) olduğu için devletin tüm kademelerine bunlar yerleşti. Şu anda da onların eliyle devam ediyor."

 

"Şah damarımızı kesiyorlar!"

Türkiye’deki her vatandaşın bu hakikati bilmesi gerektiğini savunan Kavlak, bu yapının bir beka meselesi olduğunu vurguladı. "Ya biz galip geliriz ya da onlar şah damarımızı kesmeye devam eder" diyerek tehlikenin büyüklüğüne işaret etti.

Fitneci Yahudiler boş durmuyor! İsrail’den Dürzilere özel hastane
Fitneci Yahudiler boş durmuyor! İsrail’den Dürzilere özel hastane

Gündem

Fitneci Yahudiler boş durmuyor! İsrail’den Dürzilere özel hastane

İsrail'i ayakta tutan ünlü kişiler: 1. Sırada öyle bir isim var ki... O Yahudilerin nefreti ayyuka çıktı
İsrail'i ayakta tutan ünlü kişiler: 1. Sırada öyle bir isim var ki... O Yahudilerin nefreti ayyuka çıktı

Dünya

İsrail'i ayakta tutan ünlü kişiler: 1. Sırada öyle bir isim var ki... O Yahudilerin nefreti ayyuka çıktı

MİT ‘Arabistanlı Lawrence’ın Mısır, Suriye ve Irak’ta izini sürmüş: Hem Müslümanları hem Yahudileri zehirledi
MİT ‘Arabistanlı Lawrence’ın Mısır, Suriye ve Irak’ta izini sürmüş: Hem Müslümanları hem Yahudileri zehirledi

Gündem

MİT ‘Arabistanlı Lawrence’ın Mısır, Suriye ve Irak’ta izini sürmüş: Hem Müslümanları hem Yahudileri zehirledi

Siyonistlerin Somaliland ısrarı: İsrail’den önce Somali’de yahudi devleti kurmak istemişlerdi!
Siyonistlerin Somaliland ısrarı: İsrail’den önce Somali’de yahudi devleti kurmak istemişlerdi!

Gündem

Siyonistlerin Somaliland ısrarı: İsrail’den önce Somali’de yahudi devleti kurmak istemişlerdi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

türkiyede İslamiyet iyice nadasa terk edildi

kasket, fotör, pizzacı pinokyo şapkası giyenler yahudilerin takipçileridirler (Iskilipli Atıf hoca bunların hiç umurlarında bile değildir)

Türkiyem

Devletimizden isdeğimiz bu krıpto varliklarinin halk darafindan bilinmesi İYKİ ????????BAYRAĞİM TÜRKİYEM VAR
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23