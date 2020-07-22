Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Azerbaycan için harekete geçti: Savaşa katılmak istiyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada, “Sözlerimden bir haftadan az bir süre sonra yaklaşık 50.000 Azerbaycan vatandaşı Anavatanı korumak için başvuruda bulundu.” dedi.

Defence Turk'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Aliyev açıklamasının devamında, “Bugünlerde belki binlerce mektup alıyorum. Vatandaşlar desteklerini, dayanışmalarını ifade ediyor ve Azerbaycan Ordusunda hizmet etmek istiyorlar. Konuşmamda, camı çerçeveyi kıranların orduya katılmaları gerektiğini söyledim. O gün, sadece 150 kişi Devlet Seferberlik ve İstişare Hizmetine gelmek için gönüllü oldu. Ancak sözlerimden bir haftadan az bir süre sonra, büyük çoğunluğu genç olan yaklaşık 50.000 Azerbaycan vatandaşı, adlarını ve adreslerini vererek ülkeyi korumak için Devlet Seferberlik ve İstişare Hizmetine başvurdu. Onlara teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

"Karabağ’da ölmeye hazır olan bir Azerbaycanlı genç"

Cumhurbaşkanı, Azerbaycan halkının ve Azerbaycan gençliğinin böyle olduğunu söyleyerek ekledi: “Parlamentonun pencere ve kapılarını kıranlar değil. İşte bugün Karabağ’da ölmeye hazır olan bir Azerbaycanlı genç. Onlara ve ebeveynlerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Halkımız ve devletimiz için değerli çocuklar yetiştirdiler.”

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 12 Temmuz günü öğle saatlerinden itibaren Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Tovuz bölgesinde ateşkesi ihlal ederek sivil ve askeri noktalara saldırı gerçekleştirdi. Ermenistan’ın saldırganlığı sonrasında başlayan Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar 12 Temmuz’dan bugüne yoğun bir şekilde devam ediyor. Azerbaycan’da halk Azerbaycan Ordusuna desteğini göstermiş ve gönüllü olarak orduya katılmak için başvurularda bulunmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da Azerbaycan ordusunda yer almak istiyor

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da Ermenistan’a karşı Azerbaycan saflarında savaşmak için Defence Turk’e ulaştığı bildirildi.

Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları karşılıklı olarak ‘kardeşlik’ olarak da ifade edilen çok güçlü duygularla birbirine bağlı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı icra edilen operasyonlara gönüllü olarak katılmak isteyen Azerbaycan askerlerindeki ve vatandaşlarındaki ruh bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarında vücut buldu. Azerbaycan Ordusuna gönüllü olarak katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Defence Turk WhatsApp Hattına yoğun bir şekilde etkileşim gösterdi. Defence Turk’e ulaşan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları “Azerbaycan Ordusunda gönüllü olarak savaşa katılmak istiyorum” vurgulu mesajlar ileterek, bu düşüncelerini nasıl eyleme geçirebileceklerini konusunda yardım istediler.