Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde yapılan “Türkiye Girişimci Buluşması” sponsoru “Mandolar İnşaat”

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde KOSGEB, TÜGVA işbirlikleri ile düzenlenen TÜRKİYE GİRİŞİMCİ BULUŞMASI girişimcilik ekosistemine değer katmak üzere; girişimcilerin bilgilendirilmesi, fikir ve ürünlerinin ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bir araya getirilmesi, ödüllendirilmesi ve ticarileştirilmesine katkıda bulunulması, projeler arasında sinerji ve etkileşim oluşturulması, tecrübe paylaşımı ile birlikte üniversite, sanayi ve kamu işbirliklerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

İki gün sürecek ve sergi alanlarının da yer alacağı organizasyonda; çeşitli başlıklarda oturumlar, B2B görüşmeler, girişimcilere yönelik eğitimler ve “9. GİV GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ” töreni gerçekleştirilerek iş ve sanayi dünyasından temsilciler, akademisyenler, kamu kurum yetkilileri ziyaretçilerle bir araya gelecektir.

Üniversiteler, teknoparklar, start-uplar ve Ar-Ge Merkezlerinden girişimcilerin projeleri yatırımcı ile buluşturularak, ulusal ve uluslararası tanıtım imkânlarının en üst düzeyde duyurularının yapılacağı “TÜRKİYE GİRİŞİMCİ BULUŞMASI 25-26 Kasım 2022 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi’nde (İstanbul) düzenlenecektir.

“Amacımız girişimciliği tüm genç girişimcilere yaymak”

Türkiye Girişimci Buluşmasısponsorlarından Mandolar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve GİV İcra Kurulu Üyesi Mehmet Semih Şit, “Girişimciler zamanı dikkatli kullanan, vakti kıymetli olan insanlardır. Dünyanın yeni girişimcilere ihtiyaç duyduğu bir dönemdeyiz. Amacımız girişimciliği tüm genç girişimci kardeşlerimize yaymak.

“Girişimciler girişimci ruhunu kuşanacaklar”

Girişimcilik kültürün yayılmasını sağlamak ve girişimciliği gençler arasında kariyer planlamasında öncelik haline getirmek hedeflerimiz arasında bulunuyor.

Girişimcileri cesaretlendirmeyi ve ödüllendirerek motive etmeyi hedefleyen GİV Girişimcilik Ödülleri, inanıyorum ki gençlerin girişimci ruhu kuşanacaklar ve her anlamda çağı yakalamanın ötesinde bir iddia sahibi olacaktır, açıklamasında bulundu.