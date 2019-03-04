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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 15 milyar lira verdi

TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 11 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 14 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:05
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 15 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 11 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 14 milyar 999 milyon 999 bin 993 lira verdi.

İhaleye 28 milyar 450 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:05
  1. Repo ihalesi
  2. TCMB

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