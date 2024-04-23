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Yaşam Türkiye çöl tozu etkisinde: Anadolu yoğunluğu artacak! Uzmandan maske önerisi... Çok güçlü artıklar içeriyor
Yaşam

Türkiye çöl tozu etkisinde: Anadolu yoğunluğu artacak! Uzmandan maske önerisi... Çok güçlü artıklar içeriyor

Yeniakit Publisher
2024-04-23 19:49:00 - 2024-04-23 19:54:49
Türkiye çöl tozu etkisinde: Anadolu yoğunluğu artacak! Uzmandan maske önerisi... Çok güçlü artıklar içeriyor

Türkiye'de bu hafta Libya üzerinden gelen çöl sıcağı etkili. Sıcağın yanı sıra çöl tozları da yurtta etkisini gösterecek. İçerisinde çok güçlü artıkların olduğu belirtiliyor. Birçok şehirde araçların üzerinde bu çamur fark edilirken uzmanlar, Türkiye'ye maske kullanım konusunda uyarı yaptı.

Türkiye bir kez daha çölden esen rüzgarın etkisi altında.

Libya üzerinden gelen bu çöl sıcağı, rüzgar ile birlikte tozu da getiriyor.

Uzmanlar, dün Marmara ve Ege'de çok yoğun şekilde etkili olmaya başlayan çöl tozlarının yarının Anadolu'da yoğunluğunu artacağını dile getirdi.

Çöl tozları tüm yurtta cuma gününe kadar etkili olacak.

Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, "Yağış hafifse kuvvetli çamur bırakıyor. Yağış kuvvetliyse havayı temizliyor." dedi.
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Perşembe günü Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde çamurlu yağmurların olacağını dile getiren Aykaç, cuma günü rüzgarların yön değiştireceğini ve havayı temizleyeceğini belirtti.

MASKE UYARISI

Özellikle akciğer hastalıkları başta olmak üzere kronik hastalıkları olanları çöl tozu olumsuz etkiliyor.

Çöl tozlarıyla birlikte hem içerisinde sanayi artıkları hem de bakteriyel artıklarla birlikte insan solunumla akciğerinin en küçük noktalarına kadar çöl tozlarını alabildiğine dikkat çeken Aykaç, koruyucu maske uyarısı yaptı.

Aykaç, "Toz koruyucu maskeler dediğimiz; N95'ler ya da ıslak bez yardımıyla solunumu öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

Türkiye genelinde çarşamba günü ise hava sıcaklığı artıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşları sıcak havadan korunmaları için 11.00-16.00 arasında dışarı çıkmamalarını önerdi.

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