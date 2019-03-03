Türkiye Cimnastik Federasyonundan başsağlığı mesajı

Türkiye Cimnastik Federasyonundan başsağlığı mesajı03 Mart 2019 Pazar 12:33
ANKARA (AA) - Türkiye Cimnastik Federasyonu, Mersin'de yapılan Türkiye Cimnastik Şampiyonası'ndan dönerken yaşanan kazada hayatını kaybeden Sebahattin Yörükoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Federasyonun resmi sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Mersin'de yapılmakta olan Türkiye Cimnastik Şampiyonası'ndan dönen 24 kişilik Bolu kafilesi, Kahramankazan mevkiinde trafik kazası geçirmiştir. Kazada, yedek şoför Sebahattin Yörükoğlu vefat etmiş, yaralanan bir antrenör ve bir sporcumuzun sağlık durumları iyidir. Ayakta tedavisi tamamlananlar, Eryaman TOHM Merkezi'nde toplanmaktadır. Hayatını kaybeden şoför kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiamıza başsağlığı diliyoruz."
YORUM YAZ