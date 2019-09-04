İSTANBUL (AA) - Çekya Başbakanı Andrej Babis, "Çek firmaları enerji sektöründe çok aktif ve dinamik. Madencilik, otomotiv, savunma sanayi, gıda sektörü, akıllı şehirler, bilişimde çok fazla iş fırsatı var. Savunma gibi birçok alanda yeni fırsat ve girişimler mümkün. Kaliteli ortaklıklar kurmak bizim için çok önemli. Çek Cumhuriyeti'nde de daha fazla Türk şirketi görmeyi isterim." dedi.

Babis, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Çek Ticaret Odası tarafından düzenlenen Türkiye-Çekya İş Forumu'nda, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya geldiği toplantıda birçok konuyu konuşma fırsatı bulduklarını, sanayi ve teknoloji bakanlarıyla da ekonomik iş birliği konularının değerlendirildiğini dile getirdi.

Kendisinin de iş arka planı olduğunu, 1991'de uluslararası bir konferans için Türkiye'ye geldiğini anlatan Babis, "Daha sonra siyasete girdim ve burada iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu anladım." diye konuştu.

Andrej Babis, Erdoğan'ın 2013'te iki ülke arasında 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinden bahsettiğine değinerek, "Ben de görüşmemizde, bu hedefe ulaşmak için elimden geleni yapacağımı bahsettim. Şirketlerimiz de yakın gelecekte bunu gerçekleştirmek için uğraşacak." dedi.

Türkiye ve Çekya arasındaki iş birliği fırsatlarının çok fazla olduğuna işaret eden Babis, şunları söyledi:

"Çek firmaları enerji sektöründe çok aktif ve dinamik. Bu alanda başarılı projelerimiz var. Madencilik, otomotiv, savunma sanayi, gıda sektörü, akıllı şehirler, bilişimde çok fazla iş fırsatı var. Savunma sanayinde potansiyel olduğunu da görüyorum. Türkiye, savunma sanayinde eski bir geleneğe sahip. Çek Cumhuriyeti'nden bu alanda çok fazla marka çıkıyor. Savunma gibi birçok alanda yeni fırsat ve girişimler mümkün. Çek iş adamları ve oda temsilcileriyle buraya gelmek anlamlı. Kaliteli ortaklıklar kurmak bizim için çok önemli. Burada çok yetenekli ortaklar bulacağımızdan eminim. Çek Cumhuriyeti'nde de daha fazla Türk şirketi görmeyi isterim."

- "İnşaat alanına çok daha fazla yatırım yapmak istiyoruz"

Çekya Başbakanı Andrej Babis, iki ülke ticaret bakanlarının Türk inşaat firmaları konusunda da görüştüğünü aktararak, "İnşaat alanına çok daha fazla yatırım yapmak, otoyol ağımızı geliştirmek istiyoruz. Türkiye'nin bu alanda büyük potansiyeli ve yeteneği var. Türk şirketleri bizim pazarımızda pek çok fırsatla karşılaşabilir." diye konuştu.

Çek Cumhuriyeti'nin gelecek odaklı bir ülke olduğunu, yeni stratejilerinin de inovasyon ve yeni teknolojileri içerdiğini belirten Babis, "Türk ortaklarımızın ürünlerini, hizmetlerini, projelerini Çek Cumhuriyeti ile paylaşmalarını istiyorum. Forumun birçok iş ortaklıklarına vesile olmasını umuyorum." dedi.