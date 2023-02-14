Türkiye can muhalefet seçim derdinde!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk milletinin büyük acısına karşın, "Bir beceriksizliğe daha katlanamayız. Seçim zamanında yapılacak" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da "Erdoğan’ın ‘bana 1 yıl verin’ sözünden anladığımız, 18 Haziran 2023 seçimini YSK eliyle ‘seçmen kütüklerinin fiili imkansızlık nedeniyle hazırlanamaması’ gerekçesiyle muhtemelen yerel seçimlerle birleştirmek! Çünkü seçime yönelik tüm popülist kurgusu bozuldu!" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye, depremin yaralarını sarmak için topyekün mücadele ederken, muhalefetin seçim çıkışlarına cevap, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

'Söz konusu bile değil'

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Canlarımızı kurtarmanın ve yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz. Seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil. Cenazelerimizi defnederken, yaralılarımıza sahip çıkarken böyle bir şeyi hiçbir şekilde konuşmayız. Bu tip konuşmaların da bizimle bir ilgisi yoktur.