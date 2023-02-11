Türkiye çağrısı! Sahra eczaneleri deprem bölgesinde: Herkes ilaca kolayca erişebilecek! Herkes katılsın

6 Şubat'ta yaşanan iki büyük depremden en çok sağlık sistemi etkilendi. Pek çok sağlık kuruluşu, hastane ve eczane yıkıldı. Deprem felaketinin geçirdiğimiz şu günlerde 10 ilden sevindirici haberler gelmeye tüm hızıyla devam ederken uzmanlar, enkazdan çıkanların düzenli kullandıkları tansiyon, şeker ve tiroid gibi hastalıklarına bağlı ilaçları mutlaka bölgede göreve başlayan eczanelerden temin edip almaya başlamasının önemine vurgu yapıyor.

Kahramanmaraş'da meydana gelen deprem 10 iki ili vurdu. İlaca ihtiyaç duyan vatandaşlar gerekli desteği alamıyor. Türkiye Eczacıları Birliği, TIR ve konteynerleri eczaneye çevirerek deprem bölgesindeki vatandaşların hizmetine sundu.

TEB'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre 11 Şubat itibariyle 18 gezici eczane kuruldu.

Milliyet'te yer alan haberde: Oluşturdukları afet yönetimi kriz masasıyla depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep illerinde ilk aşamadaki süreçlerin yürütülmesi için bölgesel afet koordinasyon ekiplerini kurduklarını söyleyen Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney, "Hemen akabinde Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sağlık Bakanlığı, TİTCK, AFAD, Türk Kızılay ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile iletişime geçerek deprem bölgesine verilecek desteklerle ilgili istişarelerde bulunduk. Kooperatiflerimiz ve dağıtım kanallarıyla iletişime geçtik ve ilaç temin süreçlerinde TİTCK ile ortaklaştırılarak belirlenen tedarik yöntemlerini netleştirdik” demişti!

Deprem bölgesindeki sahra eczaneleri son durumu

Türkiye Eczacıları Birliği, deprem bölgesinde sahra eczaneleri kurdu. İlaca ihtiyacı olan vatandaşlar bu TIR ve konteyner eczanelere giderek ihtiyaçlarını giderebilir. Şimdiye kadar altı ilde 18 gezici eczane kuruldu.

Sahra eczaneleri deprem bölgesinde açıklaması şöyle idi;

SAHRA ECZANESİ DEPREM BÖLGESİNDE

İşte TIR eczane ve konteyner eczanelerin güncel konum bilgileri:

KAHRAMANMARAŞ GEZİCİ ECZANE LİSTESİ

İşte 11 Şubat itibarıyla afet eczanelerinin listesi;

Kahramanmaraş (Merkez): Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası, Onikişubat

Kahramanmaraş (Merkez): Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası

Kahramanmaraş (Afşin): Pınarbaşı, Afşinbey Cd.

Kahramanmaraş (Pazarcık): Pazarcık Belediyesi Bahçesi

HATAY GEZİCİ ECZANE LİSTESİ

Hatay (Merkez): İl Sağlık Müdürlüğü yanı

Hatay (İskenderun): İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs bahçesi

Hatay (Kırıkhan): Kırıkhan Devlet Hastanesi yanı

GAZİANTEP GEZİCİ ECZANE LİSTESİ

Gaziantep (Islahiye): Islahiye Devlet Hastanesi bahçesi

Gaziantep (Nurdağı): Nurdağı Stadyumu

MALATYA GEZİCİ ECZANE LİSTESİ

Malatya (Merkez): Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesi

Malatya (Merkez): Battalgazi Devlet Hastanesi bahçesi (Eczacı Odası Çadır Eczane)

Malatya (Merkez): Turgut Özal Tıp Merkezi Hastanesi bahçesi (Eczacı Odası Çadır Eczane)

Malatya (Merkez): Fahri Kayahan Nikah Dairesi Yanı

ADIYAMAN GEZİCİ ECZANE LİSTESİ

Adıyaman (Merkez): Adıyaman 1 nolu Sağlık Ocağı yanı

Adıyaman (Besni): Besni Devlet Hastanesi

Adıyaman (Gölbaşı): Gölbaşı Devlet Hastanesi

ŞANLIURFA GEZİCİ ECZANE LİSTESİ

Şanlıurfa (Merkez): Karaköprü Fuar Merkezi bahçesi (Eczacı Odası Konteyner Eczane)

Şanlıurfa (Merkez): Şanlıurfa Müzesi Otoparkı (Eczacı Odası Konteyner Eczane)