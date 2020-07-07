Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, 2019-2020 sezonunu tescil etti

ANKARA (AA) - Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, (TBHF) 2019-2020 sezonunun sonlandırıldığını ve tescil edildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, TBHF Yönetim Kurulu tarafından 2019-2020 sezonunun değerlendirildiği ifade edildi.

Erkekler Süper Ligi, Kadınlar Ligi ve 29 Ekim Minikler Turnuvası'nın tamamlanarak tescil edildiği belirtilen açıklamada, salgın nedeniyle tamamlanamayan Erkekler 1. Ligi ve Genç Erkekler Ligi'nin mevcut sıralama ile tescil edilmesine, Genç Kadınlar Ligi, Yıldızlar A, B Ligleri ile Minikler Türkiye Şampiyonası müsabakalarının ise oynatılmamasına karar verildiği aktarıldı.

Ayrıca, Erkekler 1. Lig'de mevcut sıralama dikkate alınarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün Süper Lig'e çıkma hakkında öncelikli olduğu, spor kulübü ve altyapı yardımlarının ligde yer alan kulüplere eşit şekilde bölünerek ödeneceği ve 2020-2021 sezonu lig statülerinin ise ileri bir tarihte federasyon tarafından açıklanacağı kaydedildi.





