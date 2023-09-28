Türkiye büyümeye devam ediyor

EBRD ekonomik beklentilere ilişkin yayınladığı raporda, Türkiye için 2023 yılı büyüme beklentisini yüzde 2.5’ten yüzde 3.5’e yükseltti. EBRD raporunda, Orta Asya ekonomilerinin, artan ticaret ve Rusya’dan gelen havale akışları sayesinde bu yıl ve gelecek yıl güçlü bir büyüme kaydedeceğini öngördü ve bölge ekonomisinin 2023’te yüzde 5.7 ve 2024’te yüzde 5.9 büyümesini beklediğini bildirdi.

YAVAŞLAMA GÖRÜLÜYOR

EBRD ekonomistleri Türkiye’nin son yıllarda nispeten güçlü bir büyüme performansı sergilediğini ancak yavaşlama görüldüğünü ifade etti. Raporda, Türkiye GSYH büyümesinin 2023’ün ilk yarısında, 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 5.6’dan yüzde 3.9’a gerilediği belirtilirken, buna ek olarak, enflasyonda düşüşe rağmen yüksek seyrinin devam ettiği ve 2023 sonunda enflasyonun yüzde 60’a yükselmesinin beklendiği ifade edildi.