Türkiye Büyükelçiliği bölgesine hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler tarafından, başkent Trablus’un farklı bölgelerine düzenlenen roketli saldırıda biri sivil 3 kişi hayatını kaybetti.

3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yazılı bir açıklama yapan Libya Hükümeti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, Hafter milislerinin düzenlediği roketli saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerden ikisinin güvenlik görevlisi olduğu belirtildi.

Hafter milislerinin fırlattığı roketler Trablus Limanı, Mitiga Havalimanı ve sahil yoluna düşmüş ve ilk belirlemelere göre 1 sivilin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Türkiye Büyükelçiliğine yakın bölgeye saldırdılar

Öte yandan, Libya Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, "Hafter milislerinin İtalya ve Türkiye Büyükelçilerinin rezidanslarının yakınındaki sahil yoluna roketli saldırıda bulunmasının uluslararası kanunlara aykırı olduğunu" belirtti.

Saldırının kınandığı bildirilen açıklamada, Dışişleri Bakanı Seyyale'nin İtalyan ve Türkiye Büyükelçileri ile telefonda görüştüğü de kaydedildi.

Kabul edilemez

İtalya Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada "İtalya, İtalyan Büyükelçisinin konutunun da bulunduğu bölgede en az 2 kişinin ölümüne yol açan, Hafter güçlerince sivillere yönelik düzenlenen bir diğer saldırıyı şiddetle kınıyor. Ayrım gözetmeyen bu saldırılar, bütünüyle kabul edilemez ve uluslararası hukuk kurallarının, insan yaşamının aşağılandığı anlamına gelir." ifadeleri kullanıldı.