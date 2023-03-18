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Türkiye bunu konuşacak! Hakan Fidan, yüzde bir milyon ihtimalle...

Gazeteci Hadi Özışık, Youtube hesabından yaptığı yayında, AK Parti'nin seçimlerdeki hamleleri için önemli açıklamalarda bulundu. Kabinede sürpriz isimlerin olacağına dikkat çekilirken Özışık, Hakan Fidan ile ilgili de oldukça net konuştu.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 14:20:00 -
Türkiye bunu konuşacak! Hakan Fidan, yüzde bir milyon ihtimalle...

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler için hazırlıklar son hızıyla devam ederken, ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. Gazeteci Hadi Özışık, Youtube hesabından yaptığı canlı yayında, bir arkadaşının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü ve Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminden ziyade yerel seçimler için çalışmalarını sürdürdüğü yönünde bilgi aldığını söyledi.

Kabinede sürpriz isimlerin olacağına dikkat çekilirken Hadi Özışık, Hakan Fidan ile ilgili de oldukça net konuştu.

Özışık, “Hakan Fidan bu sefer yüzde bir milyon siyasette” dedi.  

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Yorumlar

Hakan fidan siyasete niye giriyor. MİT daha önemli değil mi

Hakan Fidan 2015'de de milletvekili adayı olmuş, sonra Tayyip Erdoğan müdahale edince adalıktan vazgeçmişti. Hadi Özışık ne derse desin, MİT daha önemli. Oda kalmalı

Mustafa ÇAKIR

Hayırlısı olsun İNŞAALLAH.
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