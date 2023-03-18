Türkiye bunu konuşacak! Hakan Fidan, yüzde bir milyon ihtimalle...

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler için hazırlıklar son hızıyla devam ederken, ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. Gazeteci Hadi Özışık, Youtube hesabından yaptığı canlı yayında, bir arkadaşının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü ve Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminden ziyade yerel seçimler için çalışmalarını sürdürdüğü yönünde bilgi aldığını söyledi.

Kabinede sürpriz isimlerin olacağına dikkat çekilirken Hadi Özışık, Hakan Fidan ile ilgili de oldukça net konuştu.

Özışık, “Hakan Fidan bu sefer yüzde bir milyon siyasette” dedi.



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