23 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon! Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi

Köstebek, kızıl saçlı kadın savcı

Borsa, Ekrem’in suç işlediğini satın almış! 142 ayrı suçtan cezalandırılmasına tepki yok ama…

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Deprem Sındırgı’yı ard arda vuruyor

Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu! Onlar Peygamberimize komşu oldular

Balıkesir'de korkutan deprem

13 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

ABD’de geçici bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi: Hükümet yeniden açılıyor

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’dan zorunlu askerlik açıklaması: “Daha fazla askere ihtiyacımız var”

C130 kazasında kritik gelişme: Kara kutu Türkiye'ye geldi, teknik sorunlar inceleniyor
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi açıklandı

Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi açıklandı

Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı’nın Bursa'da Bulgaristan’ı konuk edeceği karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Walsh düdük çalacak.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5’inci maçında cumartesi günü saat 20.00’de Bulgaristan’ı konuk edecek. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada görev alacak hakemler de belli oldu. Mücadelede İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Walsh düdük çalacak. Walsh'un yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Donald Robertson olacak. Maçta Andrew Dallas VAR, Steven McLean de AVAR olarak görev alacak.

C130 kazasında kritik gelişme: Kara kutu Türkiye'ye geldi, teknik sorunlar inceleniyor

C130 kazasında kritik gelişme: Kara kutu Türkiye'ye geldi, teknik sorunlar inceleniyor

Irak’tan Türkiye’ye taziye mesajı

Irak’tan Türkiye’ye taziye mesajı

Bakın Türkiye kaçıncı sırada! En değerli milli takımlar listesi yenilendi

Bakın Türkiye kaçıncı sırada! En değerli milli takımlar listesi yenilendi

Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı

Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı

Tek ısırığı can alıyor! Türkiye’de yaşayan en zehirli yılan türü görüntülendi

Tek ısırığı can alıyor! Türkiye’de yaşayan en zehirli yılan türü görüntülendi

Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!
Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!

Filistinlilere ait evleri, tarım arazilerini, zeytinlikleri ve içerisindeki hayvanlarla birlikte çiftlikleri yağmalamaya devam eden İşgalci ..
Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu
Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP Grubu'nun kendisine "kırmızı kart" göstermesi üzer..
Yahudi Prof tek tek sıraladı, Siyonistler panikledi: İsrail'in Türkiye korkusu depreşti!
Yahudi Prof tek tek sıraladı, Siyonistler panikledi: İsrail'in Türkiye korkusu depreşti!

Türkiye’nin Suriye ve Gazze’deki etkinliğini kaleme alan Yahudi Prof. Kobi Michael, İsrael Hayom gazetesindeki köşesinde çarpıcı ifadeler ku..
