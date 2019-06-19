Türkiye-Bulgaristan Arasında ilk deniz otobüsü seferi İDO tarafından Bulgaristan-Türkiye arasındaki ilk deniz otobüsü seferi gerçekleştirildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO) tarafından Karadeniz kıyılarında turizmin canlandırılması amacıyla Bulgaristan-Türkiye arasındaki ilk deniz otobüsü seferi gerçekleştirildi. Burgaz kentindeki limandan Sinan Paşa adlı yolcu gemisiyle yola çıkan Bulgar yetkililer ve basın mensupları, 5 buçuk saatlik yolcuğun ardından İğneada Deniz Hudut Kapısı’nı kullanarak Karadeniz kıyısındaki beldeye ayak bastı. İDO Genel Müdürü Hasan Üstündağ Bulgaristan’dan ilk dostluk seferini gerçekleştirdiklerini söyledi. Üstündağ, öngörülen yolcu potansiyeline ulaşmaları halinde deniz otobüsü seferlerinin artacağını kaydetti.

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