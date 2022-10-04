Türkiye bu skandalı konuşuyor! Tokat Valisi, o saygısız askerlere bakın ne demiş

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve eşinin verdiği 30 Ağustos resepsiyonunda, valinin elini sıkmadan, telefonla konuşarak önlerinden geçip giden saygısız askere ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Uğur, Vali Hatipoğlu’nun, insicamı bozmadan, diğer misafirlerin de yerlerine geçmesinden sonra o subayların yanına gittiğini ve sert biçimde çıkışarak, “Siz kimsiniz de böyle bir hadsizliği Cumhurbaşkanı’nı temsil eden bir Vali’ye yapabiliyorsunuz? Bu nasıl bir cürettir. Burayı derhal terk edin” dediği yönünde duyum aldığını belirtti.

“Bunu anlatan bir ünlü televizyonun yurt haberleri şefi ve Valilik kamera kayıtlarında Vali’nin subayların yanına gidip azarladığı görüntülerin olduğunu söylüyor. Tokat’taki muhabiri bu görüntüleri alamamış lakin izlemiş” diyen Uğur devamında da ismini açıklamadığı bir Tokat milletvekilinden edindiği şu bilgileri aktardı:

“Vali’yi hassas, kibar ve saygılı bir insan olarak tanımlıyor lakin diğer bürokratlarla iletişimine dair birtakım problemlerin de kulağına çalındığını ifade ediyor. Vali hakkında ‘Fazla mesafeli, dediklerini dikte ettirme konusunda sert’ diye nitelemeler de var dediğine göre. Ama aynı Milletvekili, olayın ana akım medyaya sızmadan önce de durumu bildiklerini, tüm Tokat’ta konuşulduğunu belirterek ‘Vali el sıkmama hadsizliğinin ardından subayların yanına gidip bu sözleri söyledi mi bilmiyorum. Söylemişse iyi etmiş lakin olsaydı duyardım. Yine de bir marj bırakayım tabii’ dedi.”

Uğur, “Başından beri bu hadsizlikten Millî Savunma Bakanlığı’nın habersiz olduğunu düşünmüyorum” dedi.