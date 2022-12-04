Türkiye bu danışmanı konuşuyor! Jeremy Rifkin'in gizli bağlantıları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün danışmanlığını ilan ettiği Jeremy Rifkin’in Katalonya eski başkanı Carles Puigdemon ile ilişkisi ortaya çıktı.

Carles Puigdemon, 2016-2017 yılları arasında Katalonya başkanıyken bölgenin İspanya’dan bağımsızlık kazanması için referandum kararı aldı.

İspanya Anayasa Mahkemesi referandumu kanunsuz olarak gösterip iptal etse de %43’ katılımın olduğu referandum sonrası Carles, Katalonya’nın bağımsızlığını ilan etti.

Bu karar neticesinde Carles’ın görevinden alınmasından sonra Katalan vatandaşlar İspanya sokaklarını birbirine kattı.

Ayaklanmadan önce davet

Catalan News’in haberine göre Katalanlar’ın 2017’deki ayaklanmasından önce Carles, bugün adı tekrar gündeme gelen Jeremy Rifkin’e 50 bin Euro vererek İspanya’da bir konferansa davet etmişti.

Söz konusu ücretin ise Soros tarafından Carles'a sağlandığı iddia edildi.

Rifkin, katıldığı konferansta Katalonya’nın İspanya’dan ayrılması gerektiğini ve neler yapılması gerektiğini anlattı. Söz konusu konferanstan sonra Barcelona’da başlayan gösteriler kısa sürede tüm Katalonya’ya yayılmıştı.

İspanya hükümeti tarafından bastırılan bu isyan sonucunda Soros’un düzenlediği isyan hareketi başarısızlıkla sonuçlanmış, Katalan başkan Carles tutuklanmıştı.

Bununla birlikte Belçika’ya kaçan Carles’in savunma ekibini ise Soros’un hukuk biriminin organize ettiği avukatlar oluşturdu.

Öte Yandan Rifkin, İspanya’nın dışında Almanya’da da kendini gösterdi. Rifkin Almanya eski Başbakanı Merkel’e danışmanlık yapmıştı. Bu süreçte Rifkin “İnsanlar hayvancılıktan tamamen vazgeçmeli” gibi ifadeler kullanıyordu.

Aynı zamanda yazar olan Rifkin’in “Üçüncü Sanayi Devrimi Yanal Güç, Enerjiyi, Ekonomiyi ve Dünyayı Nasıl Dönüştürüyor” kitabı Türkçe’ye çevrilerek ülkemizde de satışa sunuldu. Kitapta petrol ve fosil gibi enerji yakıtlarının dünyaya verdiği zararlardan bahsedilerek çevre dostu ve sürdürülebilir ekonomik modellere vurgu yapılıyor.