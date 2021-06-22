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Medya Türkiye bu ahlaksız dizileri izlemiyor!
Medya

Türkiye bu ahlaksız dizileri izlemiyor!

Sezon dizileri teker teker final yaptıktan sonra yerini yaz dizilerine bıraktı. Yayınlanan bu sezon dizilerinde tarihi diziler en çok izlenen yapımlar arasında yerini alırken, ahlaksızlık saçan yapımlar ise reytinglerde son sıralarda yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 11:31:00 -
Türkiye bu ahlaksız dizileri izlemiyor!

Yaz dizilerinin başlamasıyla rezil sahnelerin yayınlanmaya başlaması bir oldu. Yaz dizisi olarak tanıtılan ‘Aşkın Tarifi’ dizisi ilk bölümüyle müstehcen sahnelere yer vermesi dahi reytinglerde çukura batmalarına engel olamadı.

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de en çok izlenen diziler ise tarihi diziler oldu. Kuruluş Osman, Uyanış Büyük Selçuklu, Mevlana, Bir Zamanlar Kıbrıs bu sezonun en çok izlenenleri arasına girdi.

Rezillik ve ahlaksızlık kar etmiyor

Bazı televizyon kanalları haftanın her günü yayına soktuğu müstehcen sahnelere ile toplum ahlakını bozmaya çalışma amacı güdülerek lanse ettiği diziler ise Türkiye’de izlenmeyenler arasına girdi.

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Yorumlar

yasin

sana yemin etsem belki yalan olmaz ama inanki bu ülkede başı kapalı muhafazakar dediğin bayanlar bile bu dizilerin müptelası. evde eşim bile bu dizilerden kendisini alamıyor. evlenince sanki bu dizideki gibi bir hayat süreceklerini sandıklarından benimde bu şekilde olmamı bekliyor. her gün kavga ediyoruz. din iman namaz niyaz zaten benide bozdu hak getire. anca cumadan cumaya gidebilyorum. yani bu habere aldanıpta izlenmiyr zannetmeyin. bu dizileri bütün kadınlar gözlerini kırpmadan seyrediyorlar.
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Haso

Allahtan TRT1,TRT Çocuk ve Dmax varda,bu saçmalıkları izlemiyoruz.Muhafazakar adındaki bazı kanallar bile sabahtan akşama kadar evlendirme,fuhuş proğramları yapıyor yazıklar olsun.
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