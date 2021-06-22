Türkiye bu ahlaksız dizileri izlemiyor!

Yaz dizilerinin başlamasıyla rezil sahnelerin yayınlanmaya başlaması bir oldu. Yaz dizisi olarak tanıtılan ‘Aşkın Tarifi’ dizisi ilk bölümüyle müstehcen sahnelere yer vermesi dahi reytinglerde çukura batmalarına engel olamadı.

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de en çok izlenen diziler ise tarihi diziler oldu. Kuruluş Osman, Uyanış Büyük Selçuklu, Mevlana, Bir Zamanlar Kıbrıs bu sezonun en çok izlenenleri arasına girdi.

Rezillik ve ahlaksızlık kar etmiyor

Bazı televizyon kanalları haftanın her günü yayına soktuğu müstehcen sahnelere ile toplum ahlakını bozmaya çalışma amacı güdülerek lanse ettiği diziler ise Türkiye’de izlenmeyenler arasına girdi.