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Gündem Türkiye bölgeye ekip gönderdi! Çalışma başlatıldı
Gündem

Türkiye bölgeye ekip gönderdi! Çalışma başlatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kıyılarına doğru ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısının çevresel etkilerini değerlendirmek ve temizlik çalışmalarını başlatmak üzere bölgeye ilgili ekipleri yönlendirdiklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 17:46:00 -
Türkiye bölgeye ekip gönderdi! Çalışma başlatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kıyılarına doğru ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısının çevresel etkilerini değerlendirmek ve temizlik çalışmalarını başlatmak üzere bölgeye ilgili ekipleri yönlendirdiklerini duyurdu.

Bakan Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "KKTC kıyılarına doğru ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısının çevresel etkilerini değerlendirmek, kirliliğin etkilerini en aza indirecek tedbirleri almak ve temizlik çalışmalarını başlatmak üzere bölgeye ilgili ekiplerimizi yönlendirdik." ifadesini kullandı.

Uzaktan algılama sistemleri, gözlem uçakları ve İHA’lardan da faydalanarak, petrolün bölgede yayıldığı alanı tespit ettiklerini vurgulayan Kurum, "Bölgedeki kirliliği önlemek için KKTC makamlarıyla koordinasyon halinde bariyer serme ve deniz araçları ile temizlik çalışmalarını başlattık." dedi.

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