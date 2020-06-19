Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: "Gün birlik ve beraberlik günüdür"

ANKARA (AA) - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, gelecek yıla ertelen Tokyo Olimpiyatları'na yönelik çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Eyüp Gözgeç, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyonumuzun tüm kurulları, birimleri, kulüplerimiz, il temsilcilerimiz, antrenörlerimiz, sporcularımız, doktorumuz, masörümüz, fizyoterapistimiz, kondisyonerimiz, herkes canla başla çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bu çalışmaların amacının, önce olimpiyat vizesi almak, ardından da olimpiyatlarda madalyalar kazanarak, başarılara yenilerini eklemek olduğunu dile getiren Gözgeç, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünyanın en büyük organizasyonu olimpiyatlarda amacımız, önce Allah'ın izni, sizlerin desteği ve milletimizin duasıyla, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, bayrağımızı kürsünün en yükseğine taşımak, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletmektir. Bu sebeple Türk boksuna zarar verebilecek, amacı ve hedefi belli olmayan birtakım dedikodulara, söylentilere itibar etmeyiniz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Hep birlikte Türk boksunu layık olduğu yere, zirveye taşıyalım ve olimpiyatlarda madalyalar kazanalım. Eğer Türk boksu için bu aşamada, olimpiyat hazırlık arifesinde, bilginiz, önerileriniz, 'Daha mükemmele nasıl ulaşırız?' konusunda bir fikriniz varsa, her zaman bekliyoruz."



