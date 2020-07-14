  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Türkiye Boks Federasyonu, 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutacak

Yeniakit Publisher
2020-07-14 12:28:37 -
Türkiye Boks Federasyonu, 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutacak

ANKARA (AA) - Türkiye Boks Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde şehitler için yarın mevlit okutacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye Boks Federasyonunca Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutulacaktır. Yarın Kocatepe Camisi'nde öğle namazına müteakiben okunacak mevlide sporcu ve tüm vatandaşlarımız davetlidir." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı