'Türkiye bizim için çok önemli, ofis açmak istiyoruz'

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Facebook temsilcilerini dinledi. Facebook Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye'den Sorumlu Direktörü Azzam Alameddin, 'Türkiye bizim şirketimiz için çok önemli, burada bir ofis açmak istiyoruz. Sadece burada çok fazla kullanıcımız olduğu için değil, artık sahada olmaya karar verdik' dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Toplantıya, Facebook Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye'den Sorumlu Direktörü Azzam Alameddin, Facebook Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil ve Facebook Türkiye Tüzel Kişi Temsilcisi Avukat Ali Ozan Karaduman katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yayman, sosyal ağların dünyada da Türkiye'de de çok konuşulan ve tartışılan konu başlıklarından biri olduğunu belirterek, sosyal ağların, insanların kendilerini ifade edecekleri bir demokratik zemin olmaktan çıkıp kara propaganda merkezi haline geldiğini ve bunu doğru bulmadıklarını söyledi.

'Temsilcilik açılmasının sözde değil, özde olmasını istiyoruz'

Türkiye'nin, sosyal ağ sağlayıcılarından bazı talepleri olduğunu ifade eden Yayman, "Temsilcilik açılmasının sözde değil, özde olmasını istiyoruz. Kağıt üzerinde bir temsilcilik yerine, burada personeliyle, yönetimiyle olacak. Sadece Facebook ve Instagram için değil, tüm sosyal ağlar için temsilcilik açılmasını istiyoruz. İkincisi vatandaşlarımızın kişisel haklarının ve özgürlüklerinin korunmasıyla beraber, kişisel verilerinin de kişisel mahremiyetlerinin de korunması. Bu konuyu çok önemli buluyoruz" dedi.

'Türkiye bizim için çok önemli'

Facebook Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye'den Sorumlu Direktörü Azzam Alameddin ise, "Türkiye bizim şirketimiz için çok önemli, burada bir ofis açmak istiyoruz. Sadece burada çok fazla kullanıcımız olduğu için değil, artık sahada olmaya karar verdik. Ancak Türkiye'de sahada fiziksel biri olması kesinlikle sorunları çözecek diye bir şey yok. Bizim amacımız şu, sizin bir ihtiyacınız varsa biz de bunu karşılamak isteriz, karşılıklı diyaloğa her zaman açığız. Diğer kamu kurumları ile de iş birliklerimiz var, onlara da söylüyoruz, karşılıklı diyalog bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.