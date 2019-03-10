Türkiye birincisi sporcudan Rektör Aldemir’e ziyaret

Üniversitelilerarası Muaythai Şampiyonası’nda Türkiye birincisi olan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencisi Sedat Demir, ziyaret ettiği Rektör Prof.Dr. Osman Selçuk Aldemir ile başarısını paylaştı.

Antalya’da 24 Şubat - 01 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşen Üniversiteliler Muaythai Türkiye Şampiyonası’na 52 üniversite ve 350 sporcu katıldı. Türkiye Üniversiteliler Spor Federasyonu ve Türkiye Muaythai Federasyonu iş birliği ile düzenlenen Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonası’nda Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Sedat Demir, Türkiye birincisi olarak bir şampiyonluğa daha imza attı.

ADÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Doç. Dr. Reşat Kartal, Müdür Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Esin Ergin, Öğr. Gör. Yasin Yıldız ile birlikte Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonası’nda Türkiye birincisi olan Sedat Demir, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.

Şampiyonluk sevincini Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’le paylaşan Sedat Demir, şampiyonlukların devamının geleceğini belirtti.

Öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Antrenörlerimize ve öğrencilerimize katıldıkları müsabakalarda başarılar diliyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, şampiyon öğrencimizi tebrik ederek kendisine Üniversitemiz hediyelerinden verdi.