Türkiye, bir sonraki Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nın onur konuğu

Expo Georgia Fuar Merkezi'ndeki törene, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türkiye Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Gürcistan'ın Kitap Yayıncıları ve Kitapçıları Birliği Başkanı Gvantsa Jovaba ve Finlandiyalı yetkililer katıldı.

Törende konuşan Jobava, fuarın bu yılki onur konuğu Finlandiya'ya teşekkür etti.

Jovaba, Tiflis Kitap Fuarı tarihinde ilk kez onur konuğu statüsünün devir teslim törenini yaptıklarını belirterek, "Hepimiz biliyoruz ki 2020'de düzenlenecek fuarın onur konuğu, ülkesi Türkiye olacak." dedi.

Kuralay, yayıncılık alanında Türkiye'nin başarılı bir ülke olduğunu belirterek "Türkiye, yayıncılık alanındaki faaliyetler açısından dünyada 6. sırada yer alıyor. Biz gelecek sene fuarın düzenlenmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Türkiye bu fuarda onur konuğu olmak için ciddi hazırlıklar yapacak." dedi.

Büyükelçi Yazgan ise Türkiye ile Gürcistan'ın sınır komşusu ülkeler olmasına rağmen iki ülke insanının da birbirlerinin edebiyatını henüz tam bilmediklerini söyledi.

Törenin ardından, Gvantsa Jovaba ve Finlandiya temsilcileri, Türk heyetine 22. Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nın onur konuğu ülkesi belgesini teslim etti.