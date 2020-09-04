Türkiye bir çakıl taşını bile vermez

Resul Ekrem Şahan Ankara

Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, “Birileri bu alanları ihtilaflıymış gibi göstermeye çalışarak buradan pay kapmak istiyorlar. Ama Türkiye nasıl kendi topraklarında kimseye bir çakıl taşını bile vermeyecekse, oradan da 1 santimetrekare alanımızı da, mavi vatanımızı da kimseye vermeyiz. Orada maddi manevi bütün her şey Türkiye Cumhuriyeti’ne aittir” ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da, “Doğu Akdeniz’de Yunanistan Batı’nın bazı ülkeleri tarafından kullanılıyor ve Türkiye’nin önüne atılıyor. Türkiye’de Akdenize kıyısı olan ülkelere masaya oturalım diyor. Herkesin sınırına ne düşüyorsa, ortak bir hakça paylaşalım. Aksi takdirde Türkiye’yi yok sayacak bir adımı da müsaade etmeyiz” dedi.