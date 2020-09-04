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Gündem Türkiye bir çakıl taşını bile vermez
Gündem

Türkiye bir çakıl taşını bile vermez

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de sismik tarama ve sondaj faaliyetleri devam ediyor. Bu kez de Türkiye, Doğu Akdeniz’de atış eğitimleri için 2 ayrı NAVTEX yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 09:43:00 -
Türkiye bir çakıl taşını bile vermez

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, “Birileri bu alanları ihtilaflıymış gibi göstermeye çalışarak buradan pay kapmak istiyorlar. Ama Türkiye nasıl kendi topraklarında kimseye bir çakıl taşını bile vermeyecekse, oradan da 1 santimetrekare alanımızı da, mavi vatanımızı da kimseye vermeyiz. Orada maddi manevi bütün her şey Türkiye Cumhuriyeti’ne aittir” ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da, “Doğu Akdeniz’de Yunanistan Batı’nın bazı ülkeleri tarafından kullanılıyor ve Türkiye’nin önüne atılıyor. Türkiye’de Akdenize kıyısı olan ülkelere masaya oturalım diyor. Herkesin sınırına ne düşüyorsa, ortak bir hakça paylaşalım. Aksi takdirde Türkiye’yi yok sayacak bir adımı da müsaade etmeyiz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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