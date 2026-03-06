  • İSTANBUL
Gümüşlük koyunda sular çekildi 3 bin 500 yıllık kral yolu ortaya çıktı
IHA Giriş Tarihi:

Gümüşlük koyunda sular çekildi 3 bin 500 yıllık kral yolu ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizin aniden çekilmesiyle binlerce yıllık tarih yeniden gün yüzüne çıktı.

#1
Foto - Gümüşlük koyunda sular çekildi 3 bin 500 yıllık kral yolu ortaya çıktı

Gümüşlük koyunda suların geri çekilmesiyle, antik Mydos kentine uzanan yaklaşık 3 bin 500 yıllık kral yolu yeniden ortaya çıktı.

#2
Foto - Gümüşlük koyunda sular çekildi 3 bin 500 yıllık kral yolu ortaya çıktı

Yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Mydos Antik Kenti'ne uzanan tarihi yolun bu mevsimde tamamen görünür hale gelmesi, bölge halkı ve ziyaretçilerde şaşkına çevirdi.

#3
Foto - Gümüşlük koyunda sular çekildi 3 bin 500 yıllık kral yolu ortaya çıktı

Normal şartlarda denizin altında kalan yolun ortaya çıkması, kıyıdaki vatandaşların dikkatini çekti.

#4
Foto - Gümüşlük koyunda sular çekildi 3 bin 500 yıllık kral yolu ortaya çıktı

Vatandaşlar çekilen sularla birlikte Tavşan Adası'na yürüyerek ulaştılar

#5
Foto - Gümüşlük koyunda sular çekildi 3 bin 500 yıllık kral yolu ortaya çıktı

Yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve 2.5 metre genişliğindeki tarihi kral yolu sayesinde vatandaşlar, antik Mydos kentinin bulunduğu Tavşan Adası'na çıplak ayakla yürüyerek ulaşma imkanı buldu.

#6
Foto - Gümüşlük koyunda sular çekildi 3 bin 500 yıllık kral yolu ortaya çıktı

Deniz tabanının açığa çıkmasıyla birlikte birçok kişi tarihi yol üzerinde yürüyerek adaya geçti.

