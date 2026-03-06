  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzmanı açıkladı! Her zaman antibiyotik gerekli mi? Kulak iltihabı hakkında bilinmeyenler Mutlaka deneyin: Bayat pide tatlısı nasıl yapılır? Bayat pideleri değerlendiren enfes tarif Hilal Kaplan, 'Türkiye için milli güvenlik meselesi' diyerek göz ardı edilen o soruyu sordu Karla kaplı ünlü Ayder Yaylası dronla böyle görüntülendi Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan Tokat'ta çarpıcı tespitler! Ordu komutanı tüm dünyaya ilan etti! Sudan da savaşta tarafını seçti Milyonlarca kişinin bilgileri çalınmış olabilir! Türkiye'deki ünlü giyim devi hacklendi
Sağlık
8
Yeniakit Publisher
Uzman hekim açıkladı: Kolonoskopi için belirtileri beklemeyin: Kolon kanseri artık...
IHA Giriş Tarihi:

Uzman hekim açıkladı: Kolonoskopi için belirtileri beklemeyin: Kolon kanseri artık...

Uzman hekimden sağlığımızla ilgili ihmal edilmemesi gereken bir ayrıntı daha geldi.

#1
Foto - Uzman hekim açıkladı: Kolonoskopi için belirtileri beklemeyin: Kolon kanseri artık...

Türkiye'de en sık görülen üçüncü kanser türü olan ve görülme yaşı giderek düşen kolon kanserinde erken tanı hayati önem taşıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Bülent Şengül, kolonoskopinin önleyici bir tedbir olabileceğini belirterek, "Kolonoskopi kontrolleri sizlere kolon kansersiz bir yaşam sunabilir" dedi.

#2
Foto - Uzman hekim açıkladı: Kolonoskopi için belirtileri beklemeyin: Kolon kanseri artık...

Mart ayı kolon kanserine dikkat çekmek ve toplumda erken tanı bilincini artırmak amacıyla 'Kolon Kanseri Farkındalık Ayı' olarak anılıyor. Türkiye’de en sık görülen kanser türleri arasında üçüncü sırada yer alan ve görülme yaşı giderek düşen kolon kanseri, çoğu zaman erken evrede belirti vermeden ilerliyor. Bu nedenle düzenli tarama ve kolonoskopi kontrollerinin kanserleşme potansiyeli taşıyan poliplerin erken dönemde tespit edilmesinde ve hastalık başlamadan önlenmesinde büyük fayda sağladığını vurgulayan Medicana International İzmir Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Bülent Şengül, kolon kanserine karşı dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

#3
Foto - Uzman hekim açıkladı: Kolonoskopi için belirtileri beklemeyin: Kolon kanseri artık...

Kolon kanserinin kadın ve erkekte görülme sıklığının aynı olduğunu dile getiren Dr. Şengül, "Eskiden ileri yaş hastalığı olarak bilinen bu kanser türünde görülme yaşı son yıllarda giderek düşmekte ve genç yaş grubunda tanı konulan olgu sayısı giderek artmaktadır" dedi.

#4
Foto - Uzman hekim açıkladı: Kolonoskopi için belirtileri beklemeyin: Kolon kanseri artık...

Kolon kanserine karşı dikkat edilmesi gerekenleri aktaran Dr. Şengül, "Akdeniz tipi beslenme riski azaltır. Hayvansal yağ ve kırmızı etten zengin beslenmek, işlenmiş ve katkılı et ürünlerini fazlaca tüketmek riski artırır. Sigara ve alkol kullanımı riski artırır. Fazla kilolarınızdan kurtulmak riski azaltır. Düzenli egzersiz ve spor riski azaltır, hareketsiz yaşam tarzı riski artırır. Kolonoskopi ve gaitada gizli kan testi gibi tarama testleri hayati öneme sahiptir" açıklamasını yaptı.

#5
Foto - Uzman hekim açıkladı: Kolonoskopi için belirtileri beklemeyin: Kolon kanseri artık...

Kolon kanserine karşı en güçlü yöntemin düzenli kontrol olduğunu belirten Uzm. Dr. Bülent Şengül, şu ifadeleri kullandı: "45 yaş ve üzerindeki kişiler herhangi bir şikâyet ya da bulgu olmasını beklemeden kolonoskopi kontrolü yaptırmalıdırlar. Ailesinde kolon kanseri, meme kanseri, yumurtalık ve rahim kanseri öyküsü olan kişiler ise daha erken yaşlarda kolonoskopi kontrollerine başlamalıdırlar. Bu kanser gruplarında genetik yatkınlık önemli rol oynamaktadır. Kolon kanserlerinin çoğu, polip denilen bağırsak içerisindeki et beni şeklindeki iyi huylu küçük lezyonların zamanla büyümesi ve ilerlemesi sonucu oluşmaktadır. Erken yaşlarda başlanan ve birkaç yıl aralarla düzenli olarak yaptırılan kolonoskopi kontrollerinde polip tespit edilirse, bu yapılar özel bir yöntemle kesilerek bağırsaktan uzaklaştırılmakta ve bu polipten yola çıkarak gelişebilecek bir kolon kanseri süreci daha başlamadan sona erdirilmektedir. Öte yandan bu hastalık genelde ilk zamanlarda sinsi seyredip, geç evrelerde belirti vermeye başladığı için herhangi bir şikayet olmaksızın yaptırılan kolonoskopi kontrolü hastalığın erken evrede bulunmasına imkan sağlayacağı için hayat kurtarıcı bir öneme sahiptir."

#6
Foto - Uzman hekim açıkladı: Kolonoskopi için belirtileri beklemeyin: Kolon kanseri artık...

Kolonoskopi yapılması gereken durumlara ilişkin de bilgi veren Dr. Şengül, 45 yaş ve üzerindeki kadın-erkek ayrımı olmaksızın herkesin düzenli tarama yaptırması gerektiğini belirtti. Şengül, "Ailesinde birinci derece yakınlarında kolon kanseri ya da kolon polip öyküsü bulunanlar, daha önce kendisinde kolon kanseri veya polip belirlenenler, 10 yıldan uzun süredir iltihabi bağırsak hastalığı olanlar risk grubunda yer alıyor. Ayrıca karın ağrısı, kilo kaybı, bağırsak alışkanlığında değişiklik (normal seyrederken kabızlık ya da ishal gelişmesi), demir eksikliği anemisi, gaitada gizli kan testi pozitifliği, dışkıda taze kan görülmesi veya makattan kanama gibi belirtiler varlığında gecikmeden kolonoskopi yapılması öneriliyor. Kişinin kendisinde ya da yakınlarında meme, yumurtalık veya rahim kanseri öyküsü bulunması da dikkate alınması gereken önemli risk faktörleri arasında yer alıyor" dedi.

#7
Foto - Uzman hekim açıkladı: Kolonoskopi için belirtileri beklemeyin: Kolon kanseri artık...

Dr. Şengül, makattan kanamanın çoğu zaman hemoroid kaynaklı sanılarak önemsenmediğini söyleyerek, "Bu yaklaşım, kolorektal kanser tanısında gecikmeye yol açabiliyor. Tanıdaki her gecikme, hastalığın ilerlemesine ve tedavi seçeneklerinin azalmasına neden olabilir. Daha önce hemoroid tanısı almış olsanız bile makattan kanama durumunda mutlaka bir uzmana başvurarak kolonoskopi kontrolü talep edin. Unutmayın kolonoskopi yapılmadan geçen zaman aleyhinize işleyebilir ve tedavi şansınızı azaltabilir" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çinli akademisyenden İran'a kan donduran savaş taktiği! Bunu yapan hemen kazanır
Gündem

Çinli akademisyenden İran'a kan donduran savaş taktiği! Bunu yapan hemen kazanır

Ortadoğu'da sular durulmazken, Çinli Prof. Dr. Jiang Xueqin'den bölgeyi kaosa sürükleyecek, sivil katliamına davetiye çıkaran bir iddia geld..
ABD bunu hiç beklemiyordu! Barzani'den şaşırtan İran açıklaması
Dünya

ABD bunu hiç beklemiyordu! Barzani'den şaşırtan İran açıklaması

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, Orta Doğu’da artan gerilimle ilgili açıklama yaptı. Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yöne..
İran'a bir ülkeden destek! "Ellerimiz tetikte"
Dünya

İran'a bir ülkeden destek! "Ellerimiz tetikte"

Yemen’de İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşı askeri müdahale ihtimaline k..
Piyon arayan ABD'ye tepki! Kiralık silah değiliz
Dünya

Piyon arayan ABD'ye tepki! Kiralık silah değiliz

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid’in eşi Şanaz İbrahim Ahmed, İran’daki Kürt grupların silahlandırılacağı iddiaları sonrası dikkat çeken b..
Bahçeli'nin Netanyahu'ya açtığı telefon sosyal medyada olay oldu! ‘Bilahare yüzleştireceğiz!’
Sosyal Medya

Bahçeli'nin Netanyahu'ya açtığı telefon sosyal medyada olay oldu! ‘Bilahare yüzleştireceğiz!’

Sosyal medya, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin meclis kürsüsünden yükselen gür sesinin, yapay zeka marifetiyle Netanyahu'nun kulağına fısıldand..
Bahreyn ülke olalı böyle bir şey yaşamadı! Rakamlar açıkladılar
Dünya

Bahreyn ülke olalı böyle bir şey yaşamadı! Rakamlar açıkladılar

Bahreyn, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 78 füze ve 129 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23