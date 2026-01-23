Türkiye beyaz örtüye bürünüyor! 23 il için "sarı kodlu" uyarı: Kar ve sağanak bereketiyle geliyor!

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Osmaniye ve Hatay’da kuvvetli yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 7

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 10

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli yağış olması bekleniyor. 13

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.