Türkiye Belediyeler Birliği kolları sıvadı! TBB’de hedef sürdürülebilir bölgesel kalkınma

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), yerel yönetimlerin kalkınmaya katkılarını arttırmak için gerekli her adımı atıyor. Birlik, pandeminin ardından bölgelerin ve illerin daha da büyümeleri adına önemli toplantılar yapıyor. Toplantılarda bölgelerin ve illerin güçlü yanları ele alınıyor. Yerel yöneticilerin görüşleri ve önerileri dinleniyor. Pandemi döneminde önemi daha da artan tarım, tedarik zinciri, çevreci ekonomi, akıllı şehir gibi başlıklarda belediyelerin neler yapabilecekleri tartışılıyor.

Amansız mücadele

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye’nin Covid-19 salgınına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde amansız bir mücadele yürüttüğünü söyledi. Salgınla mücadelede belediyelere büyük görevler düştüğünü kaydeden Şahin, Bilim Kurulu’ndan çıkan kararların ve genelgelerin yerel yönetimler tarafından hayata geçirildiğine dikkati çekti. Şahin, belediyeler olarak salgın sonrası döneme hazırlık yaptıklarını belirtti. Bölgeleri güçlü kılan belli başlı alanlar olduğuna belirten Şahin, şöyle devam etti: “Bu konuyu ön planda tutuyoruz. Çünkü bölgelerin kuvvetli yönlerinden birlerini yararlandırmaları için yapılması gerekenler var. Artık anahtar cümleler yeşil ekonomi ve bilgi ekonomisi. Yeşil sertifikalı programlar, doğa ve çevre projeleri çok önemli. Teknoloji çağındayız. Dijitalleşme bizim önceliklerimizi değiştirdi. Şehirleri akıllandırmamız lazım. Akıllı ulaşım, akıllı eğitim, akıllı sağlık, akıllı gıda en önemli başlıklar. Şehirleri buna hazırlıyoruz. Hazırlık ise kurumsal kapasiteyle oluyor. Kendimizi yenilememiz, beşeri sermayemizi güçlendirmemiz, dünyanın önceliklerini kendi önceliklerimiz haline dönüştürmemiz, yenilenmemiz çok önemli.”

Doğayı korumak zorundayız

Doğayı korumak gerektiğini dile getiren Şahin, şu ifadeleri kullandı: “Artık çevre, tarım, iklim projeleri çok daha önemli hale geliyor. Küresel ısınma büyük bir sorun olarak karşımızda. Bunu azaltacak tedbirleri koymamız gerekiyor. İklim biziz, değişeceğiz. İklim değişmeyecek, biz değişeceğiz. Bizim zihinlerimiz, yönetişimimiz, yaşam şeklimiz, önceliklerimiz değişecek. Eğer bunları yapamazsak torunlara bırakacak dünya kalmayacak. O yüzden koruyarak kullanma dediğimiz yeşil ekonomiyi ve çevre projelerini güçlendirerek devam edeceğimiz yeni döneme şimdiden hazırlık yapıyoruz.”