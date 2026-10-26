Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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A Milli Futbol Takımı’nın Belçika ile oynayacağı kritik karşılaşma için heyecan giderek artıyor. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’ta mücadele eden ay-yıldızlılar, kasım ayında Belçika’yı kendi sahasında ağırlayacak. Futbolseverler ise mücadelenin oynanacağı tarihi, başlama saatini, hangi kanalda yayınlanacağını ve millilerin kalan maç takvimini merak ediyor. İşte detaylar...
2026 yılında UEFA Uluslar Ligi'nde zorlu bir grupta yer alan Türkiye, grup aşamasındaki son iki karşılaşmasına çıkacak. Milliler, İzmir'de Belçika'yı ağırladıktan sonra Fransa deplasmanına gidecek. Kritik maçlar öncesinde milli takımın fikstürü futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Türkiye-Belçika karşılaşmasının atv ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor. Maç günü yayın akışı ve olası değişiklikler için kanalın resmi duyurularının takip edilmesi gerekiyor.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşmaya İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak. Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı stat, A Milli Takım'ı daha önce de ağırladı. Türkiye, Belçika karşısında kendi sahasında galibiyet arayacak.
A MİLLİ TAKIM'IN 2026 MAÇ TAKVİMİ
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta kalan maç programı şöyle:
12 Kasım 2026 Perşembe 20.00 - Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026 Pazar 22.45 - Fransa - Türkiye
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