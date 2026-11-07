Türkiye-Belçika maçı biletleri kaç TL? Milliler 2 yıl sonra İzmir'de

TRENDYOL Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sağ kanat oyuncusu Arda Okan Kurtulan, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'nde 12 Kasım Perşembe günü İzmir'deki Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Belçika ile oynayacağı maçın kadrosuna giremedi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın açıkladığı kadroda, haftalardır ay-yıldızlı formayı giymesi beklenen oyuncunun adı yer almadı.

Daha önce Arnavutluk U19 Milli Takımı'nda forma giyen Arda Okan'ın milli takımdan davet aldığı, ancak FIFA'ya dosyalarının yetişemediği bildirildi. Göztepeli futbolseverler sosyal medyadan tepki gösterdi.

Sepil: Arda milli takımımızı tercih etti

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, oyuncunun milli takım yetkilileri tarafından arandığını ve Arnavutluk U19'da oynadığı için resmi olarak Türk Milli Takımı'nı tercih etmesi gerektiğinin kendisine söylendiğini aktardı. Sepil, "Arda da tabii ki milli takımımızı tercih ettiğini beyan etti. Bazı işlemlerin yetişememesi nedeniyle Arda sadece Belçika ve Fransa maçlarının kadrosuna dahil olamadı" dedi.

Sepil, "Arda bundan sonra milli takım daveti aldığı takdirde Türk Milli Takımı'nın formasını giyecek" ifadesini kullandı.

Milli takım 2 yıl sonra Gürsel Aksel'de

Ay-yıldızlı ekip, 2 yıl aradan sonra Gürsel Aksel Stadı'nda İzmirlilerle buluşacak. Kadroda Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Zeki Çelik gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde ülkemizi temsil eden isimler bulunuyor. Milli takım kampını terk ettiği gerekçesiyle daha önce kadroya alınmayan Lille kalecisi Berke Özer ise memleketi İzmir'de kafilede yer alacak.

Milli takımın başında ilk maçına çıkacak Sergen Yalçın, son UEFA Uluslar Ligi maçlarında kadroda bulunan Kerem Aktürkoğlu ve İrfancan Kahveci'nin de aralarında olduğu 10 futbolcuyu Belçika ve Fransa maçlarının kadrosuna dahil etmedi. Kerem Aktürkoğlu, daha önce milli formayla Gürsel Aksel Stadı'nda hat-trick yapmıştı.

Belçika kadrosunda Kevin De Bruyne'nin yanı sıra Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku ve Beşiktaş'ta oynayan Leandro Trossard yer aldı. Karşılaşmanın biletleri bin TL ile 3 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı.

Milli kafile maçtan bir gün önce, çarşamba günü İzmir'de olacak. Kafile, maç sonrası antrenmanını da İzmir'de yapacak ve 13 Kasım Cuma günü Fransa deplasmanı için Adnan Menderes Havalimanı'ndan doğrudan bu ülkeye gidecek.