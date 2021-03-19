Türkiye bekliyor! Erdoğan çarşamba günü açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'a, 24 Mart Çarşamba günü düzenlenecek AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre'si de soruldu.

"2023'ün manifestosu olacak"

Sloganlardan, yapacağı konuşmaya kadar hepsinin ideal bir şekilde hazırlandığını söyleyen Erdoğan, yapacağı konuşmanın 2023'ün manifestosu olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Şu anda sloganlarımızdan tutunuz Çarşamba günü yapacağımız konuşmaya kadar hepsi hazırlanıyor ve Çarşamba günü yapacağımız konuşmada adeta 2023'ün manifestosu olacaktır. Gerek insan haklarıyla ilgili yaptığımı reform paketleri, gerekse ekonomi paketiyle ilgili tüm bunları kapsayan bir konuşmayı planlamış bulunuyorum." dedi.