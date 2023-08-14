Türkiye beklenmedik öyle bir karar çıktı ki: İki ülke için kez bu kez dengeleri değiştirecek! Türkiye'den yeni hamle bakın ne

Son dakika haberleri: Türkiye, kardeş ülke Kazakistan'da askeri ve ekonomik açıdan jeopolitik dengeleri değiştirecek kritik bir projeye imza atıyor. Türk firmaları Kazakistan'ın Hazar Denizi'nde tersane ile başlayıp limana dönüşecek projesini üstlendiği açıklandı.

Türkiye, yurt dışı altyapı yatırımlarını stratejik alanlarda da devam ettiriyor. İki Türk firması, Kazakistan'ın Hazar Denizi'nde tersane ile başlayıp limana dönüşecek projesini üstlendi. Jeopolitik dengeler açısından önem taşıyan projeye bu yılın sonu, 2024 yılı başlarında, başlanması bekleniyor.

ÖNEMLİ PROJEYİ ÜSTLENDİ

Türkiye, yurt dışı altyapı yatırımlarını stratejik alanlarda da devam ettiriyor. Küresel enerji ve ticaret denklemi içinde önemli bir jeo-politik avantaj sağlayacak önemli bir proje üstlenildi.

ENERJİ ÜSSÜ KURULARAK

Türkiye, Kazakistan'ın askeri liman ihtiyacını da karşılayacak önemli bir projeye hayata geçirmeye hazırlanıyor. Hazar Denizi'nde iki Türk firmasının da görev aldığı proje kapsamında ilk aşamada tersane ile başlayacak sonrasında ise limana dönüşecek bir çalışma yürütülecek. Söz konusu limanın açılması ve burada Türkiye'nin aktif rol alması iki ülke ihracatı ve sonrasında bölge ticaretine katkı verecek. Türkiye'nin yıllardır Azerbaycan'la birlikte sürdürdüğü enerji ve ticaret üsleri şimdi de Kazakistan ile sürmüş olacak.

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STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Türkiye'den ASFAT ve YDA Group ile Kazakistan'dan devlet şirketi Uralsk Plant "Zenit" JSC çalışmaya ilişkin sözleşmeye IDEF 23 Fuarı'nda imza koydu. Proje çerçevesinde tersanede Kazak donanması ve ekonomisinin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli askeri-ticari deniz araçlarından ana su üstü muharebe gemilerine kadar birçok platformun tasarım ve inşa faaliyetleri de yapılacak.

2024 YILINDA BAŞLAYACAK

Türkiye'nin 'dost ve müttefik' ülkelerle çalışma prensibi kapsamında Kazakistan'ın askeri ve ticari birçok ihtiyacının karşılanması için yapılması planlanan tersanede askeri gemi ve askeri botların da görev için yer alması planlanıyor. Tersane, sonraki yıllarda ise aynı amaç doğrultusunda limana genişletilecek. İki ülke arasında gerekli prosedürlerin halledilmesi sonrası bu yılın sonu, 2024 yılının başlarında projeye başlanması bekleniyor. (Yeni Şafak)

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