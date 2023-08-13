Altın uzmanı İslam Memiş'ten beklenmedik depreme hazırlık tahmini: 'Hükümet ezberleri bozacak' diyerek duyurdu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin depreme hazırlıkla ilgili yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Memiş, yeni çıkacak olan yasa hakkında düşüncelerini ve tahminlerini dile getirdi.

Memiş, Bakan Özhaseki'nin sözlerinin önemine dikkat çekerek, depreme hazırlık konusunun ülkemizin en öncelikli meselelerinden biri olduğunu vurguladı. Özhaseki'nin açıklamalarının, depreme karşı alınacak tedbirlerin daha etkili ve hızlı bir şekilde hayata geçirileceğine dair umutlarını artırdığını belirtti.

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İslam Memiş: Bakan Özhaseki’nin açıklamaları yeni imar yasalarıyla ezberleri bozacak!

İslam Memiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin depreme hazırlıkla ilgili yaptığı açıklamaları değerlendirerek, yeni çıkacak olan yasanın ezber bozacağını belirtiyor.

Memiş, yeni imar yasalarının deprem riski olan bölgelerdeki yapı stoğunu kontrol altına almayı, güvenli yapılaşmayı ve deprem riskine karşı önlemleri artırmayı hedeflediğini ifade ediyor. Ayrıca, yeni düzenlemelerin yapı sektöründe bir devrim niteliği taşıyacağını ve mevcut imar düzenlemelerine göre farklı bir yaklaşımı benimseyeceğini söylüyor.

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Memiş, bu yasanın büyük bir dönüşüm niteliği taşıması ve uzun vadede daha güvenli ve sağlam yapıların inşa edilmesine katkı sağlaması beklendiğini belirtiyor. Bunun yanı sıra, yeni yasanın uygulanmasıyla birlikte depreme hazırlık çalışmalarının hızlanacağını ve riskli bölgelerdeki yapıların güçlendirileceğini söylüyor.

avazturk'ün derlediği haberde: Kanal İstanbul, şehir tahliyesini kolaylaştırarak depreme karşı önlem alıyor. Bakan Özhaseki, Kanal İstanbul projesinin, olası bir deprem durumunda şehirdeki tahliyeyi kolaylaştıracağını söylediği aktarıldı!

Avrupa ve Asya’da yeni konut rezerv alanları planladıklarını belirten Özhaseki, acil yıkılması planlanan 600 bin binanın dönüşümünü beş yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini de ekledi. Özhaseki ayrıca, vatandaşların boşalttığı alanlarda yeni bina inşa edilmeyeceğini ifade etti.